影／新教長走馬上任 吳茂昆:管案會很快處理

2018-04-19 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張鳳儀 ╱即時報導



教育部長吳茂昆今天在政務委員林萬億的監交下正式交接，他在行政院交接後接受媒體聯訪時，針對台大校長管中閔遲遲無法上任案表示，還有很多細節要了解，但他希望能「一次性解決」。