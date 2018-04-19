蘇找陳菊當競選主委給侯壓力？侯：壓力來自我自己

2018-04-19 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌繼傳出找陳菊擔任競選總部主委，又有媒體報導民進黨選對會召集人林錫耀、蘇系立委吳秉叡也將進入蘇競選團隊，今天媒體問到國民黨新北市長參選人侯友宜是否會覺得有壓力，侯說，壓力來自於自己工作有沒有做好，不是來自於對手。

侯友宜投入新北市長選舉後，今天首次在新北市境內市場，陪同黨籍市議員參選人葉元之到板橋興隆市場拜票，受到民眾熱烈歡迎，不少人爭相合照、高喊「一定挺你」、「凍蒜」，侯友宜是嘉義菜販之子，他說，興隆市場很像他小時候長大的環境，看到每一雙油膩膩的手、一個個熱情的的菜販、肉販，就好像我的家人一樣。

媒體問到，蘇貞昌競選總部繼主委傳出找準行政院長陳菊擔任外，今又有媒體報導，民進黨選對會召集人林錫耀將擔任競選總幹事、蘇系立委吳秉叡將擔任執行總幹事，會不會行政不中立，對此侯友宜說，他初選開始後，選辦就已經成立，至於對手要找哪一個人擔任什麼職位，他原則上尊重也非常歡迎。

侯友宜說，現在提到誰要來當蘇的競選組偉都只是傳聞，等人來了再說，他就按照選舉的步驟，不斷推出市民需求的政見比較實在。

媒體追問「找陳菊來會不會有壓力？」侯說，壓力來自於自己工作有沒有做好，不是來自於對手，他只要務實的想要跟市民報告哪些政見，為市民擘畫新北市未來。至於陳菊說選情五五波，侯友宜也說民調參考而已。