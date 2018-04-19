親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

賭很大！參選對決丁、柯若第3名 姚文智：永久退出政治

解密《伊拉克日報》？日本防衛省的謊言危機

蘇找陳菊當競選主委給侯壓力？侯：壓力來自我自己

2018-04-19 10:57聯合報 記者祁容玉╱即時報導

民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌繼傳出找陳菊擔任競選總部主委，又有媒體報導民進黨選對會召集人林錫耀、蘇系立委吳秉叡也將進入蘇競選團隊，今天媒體問到國民黨新北市長參選人侯友宜是否會覺得有壓力，侯說，壓力來自於自己工作有沒有做好，不是來自於對手。

侯友宜投入新北市長選舉後，今天首次在新北市境內市場，陪同黨籍市議員參選人葉元之到板橋興隆市場拜票，受到民眾熱烈歡迎，不少人爭相合照、高喊「一定挺你」、「凍蒜」，侯友宜是嘉義菜販之子，他說，興隆市場很像他小時候長大的環境，看到每一雙油膩膩的手、一個個熱情的的菜販、肉販，就好像我的家人一樣。

媒體問到，蘇貞昌競選總部繼主委傳出找準行政院長陳菊擔任外，今又有媒體報導，民進黨選對會召集人林錫耀將擔任競選總幹事、蘇系立委吳秉叡將擔任執行總幹事，會不會行政不中立，對此侯友宜說，他初選開始後，選辦就已經成立，至於對手要找哪一個人擔任什麼職位，他原則上尊重也非常歡迎。

侯友宜說，現在提到誰要來當蘇的競選組偉都只是傳聞，等人來了再說，他就按照選舉的步驟，不斷推出市民需求的政見比較實在。

媒體追問「找陳菊來會不會有壓力？」侯說，壓力來自於自己工作有沒有做好，不是來自於對手，他只要務實的想要跟市民報告哪些政見，為市民擘畫新北市未來。至於陳菊說選情五五波，侯友宜也說民調參考而已。

媒體也追問侯友宜是否考慮找新北市長朱立倫或其他大咖擔任競選總部的幹部，對此侯友宜說，每個跟他競選的夥伴都是大咖。市長有市場的工作，他把他的事情做好。

民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團...
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團隊，媒體問到侯是否會覺得有壓力，侯友宜（右一）說，壓力來自於自己，不是來自於對手。記者祁容玉／攝影
分享
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團...
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團隊，媒體問到侯是否會覺得有壓力，侯友宜（左一）說，壓力來自於自己，不是來自於對手。記者祁容玉／攝影
分享
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團...
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團隊，媒體問到侯是否會覺得有壓力，侯友宜（右二）說，壓力來自於自己，不是來自於對手。記者祁容玉／攝影
分享
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團...
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團隊，媒體問到侯是否會覺得有壓力，侯友宜（左二）說，壓力來自於自己，不是來自於對手。記者祁容玉／攝影
分享
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團...
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌傳出找陳菊、林錫耀、吳秉叡加入競選總部團隊，媒體問到侯是否會覺得有壓力，侯友宜（左二）說，壓力來自於自己，不是來自於對手。記者祁容玉／攝影
分享

侯友宜陳菊

相關新聞

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

反深澳電廠 朱立倫今拉柯文哲喊「合作」

2018-04-19 11:17

雙北合作交流平臺 今舉行第4次市長層級會議

2018-04-19 11:17

麥港改工商綜合港公投 第一階段提案今送中選會

2018-04-19 11:10

勞長率隊稽查飲料店都違規 委員批宣導不力作秀

2018-04-19 11:06

大陸對台針對性軍演 邱垂正： 我們絕不接受

2018-04-19 11:04

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

吳茂昆上任 賴清德：一定能在教育部一展長才

2018-04-19 11:00

影／新教長走馬上任 吳茂昆:管案會很快處理

2018-04-19 10:59

李遠哲和吳茂昆 曾讓林萬億走路有風

2018-04-19 10:51

同婚傾向立專法？中選會：公投是落實同婚權利

2018-04-19 09:53

決戰軍人年改 民進黨團提前30小時議場外排隊

2018-04-19 09:36

陳明文：蘇貞昌希望陳菊任競選總部主委

2018-04-19 09:29

邱垂正：中國對台「針對性軍演」 我們絕不接受

2018-04-19 09:22

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

軍人年改防藍杯葛 時力、綠委一早議場外排隊

2018-04-19 08:31

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

陳芳明再批中選會踐踏人權 氣指民進黨不夠努力

2018-04-19 07:35

蔡賴兩岸主張 吳敦義質疑唱雙簧

2018-04-19 01:09

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

蔡總統：台灣可以為世界醫療貢獻更多

2018-04-18 21:11

教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48

國民黨回批蔡：民進黨施政不力人民才要用選票教訓

2018-04-18 17:46

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

吳敦義：堅決反台獨 籲對岸正視中華民國存在的事實

2018-04-18 17:21

反同婚公投初審通過 時力：強烈遺憾

2018-04-18 16:59

民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58

陳菊任蘇貞昌總部主委？ 高市：相關法規未限制政務官

2018-04-18 16:49

蔡總統：政府現在做的 很多是過去政府應做不敢做

2018-04-18 16:33

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

綠委江永昌：政院版公司法修法漏洞恐衝擊國安問題

2018-04-18 16:13

民進黨拚軍人年改周五付委 許智傑：盼國民黨共體時艱

2018-04-18 15:45

芭芭拉布希辭世 蔡總統推特發文表示哀悼

2018-04-18 15:30

吳敦義：民進黨執政空汙嚴重 民生經濟乏善可陳

2018-04-18 15:21

吳敦義批民進黨執政空汙嚴重 民生、經濟更乏善可陳

2018-04-18 14:36

自清？科技部長陳良基：赴陸8次 純交流

2018-04-18 14:26

19大醫事團體：WHA不應排除台灣參與

2018-04-18 14:22

唐鳳：把快要上街頭5千人訴求 變成有效溝通

2018-04-18 14:22
看更多

熱門文章

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

2018-04-18 14:20

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

年改太兇導致軍人不想升官？ 段宜康：歡迎

2018-04-18 12:49

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變

2018-04-18 13:41

邱國正：軍人年改要讓退伍袍澤滿意 否則位子不坐下去

2018-04-18 11:51

社會住宅助年輕夫婦生小孩 興隆一區20個寶寶印證

2018-04-18 11:46

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

吳茂昆任大陸超導顧問？羅智強：吳與董事長是好朋友

2018-04-18 11:37

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

【即時短評】大陸選在蔡總統出訪軍演的原因

2018-04-18 12:31

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

藍議員參選人赴北檢 告吳茂昆違法兼職

2018-04-18 14:23

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

影／「牛當伴手禮 七夫人比美」 蔡總統訪史瓦濟蘭亮點

2018-04-18 13:14

反同婚公投提案通過 許毓仁：準備揭竿起義

2018-04-18 13:29

深澳電廠空汙減排 外籍專家與台電說法歧異

2018-04-18 22:24

民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58

吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10

蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top