蘇找陳菊當競選主委給侯壓力？侯：壓力來自我自己
民進黨新北市長參選人、行政院前院長蘇貞昌繼傳出找陳菊擔任競選總部主委，又有媒體報導民進黨選對會召集人林錫耀、蘇系立委吳秉叡也將進入蘇競選團隊，今天媒體問到國民黨新北市長參選人侯友宜是否會覺得有壓力，侯說，壓力來自於自己工作有沒有做好，不是來自於對手。
侯友宜投入新北市長選舉後，今天首次在新北市境內市場，陪同黨籍市議員參選人葉元之到板橋興隆市場拜票，受到民眾熱烈歡迎，不少人爭相合照、高喊「一定挺你」、「凍蒜」，侯友宜是嘉義菜販之子，他說，興隆市場很像他小時候長大的環境，看到每一雙油膩膩的手、一個個熱情的的菜販、肉販，就好像我的家人一樣。
媒體問到，蘇貞昌競選總部繼主委傳出找準行政院長陳菊擔任外，今又有媒體報導，民進黨選對會召集人林錫耀將擔任競選總幹事、蘇系立委吳秉叡將擔任執行總幹事，會不會行政不中立，對此侯友宜說，他初選開始後，選辦就已經成立，至於對手要找哪一個人擔任什麼職位，他原則上尊重也非常歡迎。
侯友宜說，現在提到誰要來當蘇的競選組偉都只是傳聞，等人來了再說，他就按照選舉的步驟，不斷推出市民需求的政見比較實在。
媒體追問「找陳菊來會不會有壓力？」侯說，壓力來自於自己工作有沒有做好，不是來自於對手，他只要務實的想要跟市民報告哪些政見，為市民擘畫新北市未來。至於陳菊說選情五五波，侯友宜也說民調參考而已。
媒體也追問侯友宜是否考慮找新北市長朱立倫或其他大咖擔任競選總部的幹部，對此侯友宜說，每個跟他競選的夥伴都是大咖。市長有市場的工作，他把他的事情做好。
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