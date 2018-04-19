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李遠哲和吳茂昆 曾讓林萬億走路有風

2018-04-19 10:51聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部今天舉行代理、新任部長交接典禮，由代理部長姚立德交接給新任部長吳茂昆，行政院政務委員林萬億監交。林萬億致詞時表示，他在美國柏克萊大學讀博士班時，有兩件事令他很驕傲，一件事是中央研究院前院長李遠哲拿到諾貝爾化學獎，另一件是吳茂昆被提名諾貝爾物理獎。

林萬億說，他在柏克萊大學讀博士時，有兩件事讓他很驕傲，走在柏克萊校園都感到非常光榮。當時李遠哲正好得到諾貝爾化學獎，當時李遠哲還找了一些在柏克萊讀書的博士班學生，到他的研究室吃三明治。當時，外國學生說「台灣人居然可以拿到諾貝爾」。不久，又聽到另外一個台灣人，也就是吳茂昆入圍諾貝爾物理獎。

「台灣的教育可以培養出這麼優秀的學生」，林萬億說，即使他們的最高學歷都是在美國拿到，但也是因為在台灣的基礎打得好，成為後來成就重要的關鍵，讓外界頻頻讚許台灣的科學家很厲害。

「從國教開始，把基礎打好，未來的高教才有希望。」林萬億說，這段時間有很多教育界朋友，包括家長協會和教師團體一直提醒他，政府不能忽略國教，不可以把前部長潘文忠還沒完成的工作終止。他強調，行政院會全力支持潘文忠過去推動的政策，以及墊下的基礎。

此外，談到潘文忠，林萬億表示，之前大家懷疑潘文忠和他、行政院長賴清德意見不合，但其實我們的意見是一致，幼教首先一定要公共化、非營利化，力道無法一時間在短時間做到，因此不得不選擇先跟現有私立幼教合作，最近會將政策跟社會各界公布。

林萬億說，潘文忠在教育界資歷完整，著力很深，大家對潘文忠的信任和所作所為都非常佩服。雖然很多人說，潘文忠只擔任過小學老師和地方教育首長，沒有大學歷練，是否可以擔任高教領導角色，「這樣的懷疑是多餘的」，潘文忠從學前教育到高教都是得心應手，這一年多來，從擴大幼教公共化開始，一直到偏鄉教育、實驗教育、技職教育、高教深耕計畫、玉山計畫，以及努力推拓學生交流的南向政策，各界都可以看到潘文忠的努力。

林萬億說，過去一段時間為了課綱議題，「這是艱難工作，潘部長都扛下來」，每周開會親自主持課審大會，非常辛苦。課綱審議不是純粹知識或專業可以完全扛下來的，過程中，有很多不同觀念、主張，以致於政治立場的對立，潘文忠都努力溝通、平息差異。「今天的教育部反映台灣社會多元意見的平台，是一個非常辛苦的工作。」

教育部今天舉行代理、新任部長交接典禮，由代理部長姚立德（左）交接給新任部長吳茂昆...
教育部今天舉行代理、新任部長交接典禮，由代理部長姚立德（左）交接給新任部長吳茂昆（右），行政院政務委員林萬億（中）監交。記者陳柏亨／攝影
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潘文忠林萬億諾貝爾

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