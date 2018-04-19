新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



前東華大學校長吳茂昆今正式接任新教育部長。然而前總統府副秘書長羅智強日前指控，吳茂昆在擔任國科會主委時，曾兼任中國「西部超導材料科技有限公司」的技術顧問。對此，行政院發言人徐國勇今接受訪問表示，吳茂昆是受諾貝爾物理學獎得主楊振寧邀請去上海演講，是總統府前副秘書長羅智強把照片移花接木、說是去西安任職。

至於針對台大校長遴選爭議，徐國勇說，給吳茂昆空間。徐國勇表示，希望能夠盡快解決爭議，但行政院長賴清德並沒有要求時間，也沒有干涉。徐國勇強調，「吳茂昆對於每項質疑都站出來講，管中閔你也要站出來講清楚！」

徐國勇指出，吳茂昆是台灣非常優秀的科學家、曾獲諾貝爾獎提名，學術地位在國際非常高，世界各國都在搶的人才，而且吳並沒有美國籍，只有台灣籍。徐國勇也說，在馬政府執政時代，時任東華大學校長的吳茂昆是第一個跳出來挺太陽花的大學校長。

對於台大校長當選人管中閔赴中兼職爭議，徐國勇也質疑，管中閔在中國大陸網站上的東西，被抓出來後，對岸馬上幫忙下架，但有吳茂昆資料的網站為何不下架。徐國勇並表示，管中閔的聘任問題就讓教育部處理，若府院介入早就處理完了，就是沒有介入才會這樣。