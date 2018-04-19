大陸惠台磁吸人才 新教長吳茂昆：我不太擔心

2018-04-19 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部今天舉行代理、新任部長交接典禮，由代理部長姚立德交接給新部長吳茂昆，行政院政務委員林萬億兼交。吳茂昆致詞時，從學前教育到高教談及教育理念，從兩歲孫子證實學前教育的理念，大學除培養創新研究人才，也要重視人格教育。面對大陸惠台恐磁吸人才，吳茂昆說，台灣的條件和機會非常多，還是很有希望。

吳茂昆。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

「我是懷著戒慎恐懼的心，這是一個很重的擔子」吳茂昆說，對他而言，擔任教長，是一個能讓自己思考很久的教育理念具體落實的機會。「在大家關注之下進入這樣的工作，希望大家繼續支持我。」

媒體問及上任後首要任務？吳茂昆說，他將持續落實部裡正在推動的工作，包括12年國教108課綱等等。另外，高教面臨很大的挑戰，如何讓高教人才發揮能力，也是努力方向。面對大陸惠台措施，吳茂昆說，據他了解，很多之前被沙烏地阿拉伯和新加坡高薪挖走的人才，最近都回來了。他說，台灣的研究教育環境還是很好，他不太擔心，但是如何建構更好的高教環境，讓大學師生有所發揮，還是我們要做的事。

吳茂昆表示，上周他帶著大學博士班師生團隊在伊朗參加競賽，過程中，很意外接到行政院長賴清德的電話，賴院長問他有沒有意願到教育部服務，賴院長告訴他「希望找一個科學家擔任教育部長」，因為教育必須養成下一代明辨是非、實事求是的科學精神和能力，以及關懷社會的公民，「跟我多年的教育理念非常契合」。剛開始，他覺得這個重擔，不應該是他來承擔，還有比他更適合的人選，但後來朋友都很鼓勵他接受這個任務，周日他就答應賴院長願意接受挑戰。

「多年來想做的教育理念，有個落實的機會。」吳茂昆說，教育是百年大業，需要很多人逐年一點一滴的累積。多年來，教育部在大家努力之下，有相當顯著的成果。更重要的是，前陣子他在科學雜誌讀過一篇文章，「兩歲左右的孩子，就有很好的邏輯思考和能力」，他也從兩歲孫子的身上，看到這樣的效果。孩子的教育絕對不能等到後面才來做，一定要在學前階段就開始推動，讓孩子在完整的環境下適性成長，發揮潛能，這個研究也更堅定他認為教育要走的方向。

吳茂昆指出，我們要讓孩子適性成長，創造一個不揠苗助長的教育環境，這是教育最根本的觀念。過去台灣傳統觀念是考試至上，經過多年來的經驗，「這不是最好也不是唯一的培養人才方式」，公共化教育就是往這個方向推動，過程中，更重要的是，要有更完整的師資結構，讓孩子適性發展，發揮能力。

吳茂昆表示，高教的重要性，是培養一批有創新研究能力的人，但更重要的是，經過高教培育後，讓他們知道未來要怎麼培育孩子。大學教育的任務，不只培養專業能力，也要培養人格架構，個人特質如何在大學發揮出來。他在東華服務時，常跟學生說，你來大學讀4年的目的何在？「4年大學教育是為了要讓未來60年一生過得更美好」。如何欣賞周遭生活和人際關係，是大學教育要走的方向。

吳茂昆說，現在是科技發展、人工智慧開發的世代，很快就能看到人工智慧在各領域建構更美好的人生，但不可諱言的，好的東西常有負面事情發生，他提醒要善用工具，才能讓社會和人生更好。

吳茂昆說，前部長潘文忠推動一系列幼教育公共化，12年國教課綱等問題，建立一個非常好的基礎，希望未來加入團隊後，大家能共同努力、完整落實。