陳明文：蘇貞昌希望陳菊任競選總部主委

2018-04-19 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨下周三召開中執會，正式通過提名行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，傳準總統府秘書長陳菊允諾接任蘇競選總部主委。民進黨選對會召集人立委陳明文今接受廣播專訪證實，蘇貞昌希望黨能夠協調由陳菊出任。

陳明文表示，陳菊擔任主委尚未定案，但大概就是這種想法。主持人周玉蔻追問，所以競選總幹事是黨選對會另一位召集人林錫耀？陳明文坦言「目前是這樣規畫」。

至於陳菊出任蘇貞昌競選總部主委，是否有行政不中立問題？陳明文表示，總統府秘書長是特任官，在法律的立場上沒有問題。

日前有立委稱徵召蘇貞昌，若還選輸新北市，主席、行政院長都要下台負責。對此，陳明文說，2018年的選舉，選對會跟黨秘書長要負責成敗，選對會召集人他跟林錫耀及民進黨秘書長洪耀福要負最大責任，選舉過程中會尋求行政部門協助，但選舉跟行政部門無關。

陳明文說，新北市局面大家清楚，勢均力敵可以一搏，但坦言新北市民進黨不會太樂觀，仍有贏的把握，他認為蘇貞昌還是會贏，不論是民調上或是過去蘇貞昌在台北縣長任內的政績，都讓民眾懷念且期待能延續。

至於台北市選舉民進黨布局，陳明文說，將會等5月2日國民黨民調一出來，他們就會立刻因應。外傳民進黨台北市將由議員假投票決定，陳則說，「目前沒這個規畫」，但陳明文對於民進黨是否禮讓或自提人選始終不鬆口，僅稱「以前是有跟柯文哲接觸啦」。