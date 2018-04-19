邱垂正：中國對台「針對性軍演」 我們絕不接受

2018-04-19 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



為掌握國內情勢，蔡英文總統上午在非洲視訊國安首長。陸委會副主委邱垂正上午出席立法院外交及國防委員會，被問到對於中共軍演情況掌握得怎樣？他回應，任何中國大陸對台灣的「針對性軍演」，絕對無助於兩岸關係改善，也傷害兩岸人民的情感，也跟他們領導人追求兩岸心靈契合是背道而馳，任何威嚇我們絕對不接受。

邱垂正說，我們堅決捍衛國家主權及尊嚴，堅定維護台海和平跟穩定的兩岸政策立場不會改變，他呼籲中國大陸有任何爭議，應該透過溝通、對話來化解分歧，這才是正途。