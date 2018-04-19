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軍人年改防藍杯葛 時力、綠委一早議場外排隊

2018-04-19 08:31聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院週五院會將處理軍人年改法案，民進黨希望順利付委審查，昨天凌晨就來議場外排隊以防國民黨杯葛，時代力量立委也在凌晨三點半到議場站崗。

時代力量黨團總召徐永明表示，昨天晚上他們有開會討論駐守議場排班，黃國昌為第一棒，從凌晨三點半到上午八點；八點到下午四點為洪慈庸，之後是林昶佐接續到晚上十二點，之後會由他排到早上議場開門。

徐永明說，時代力量支持軍人年改法案付委，但也希望民進黨可以讓婚姻平權在院會處理，盡快三讀通過。

時代力量立委黃國昌和徐永明一早就在議場外排隊。記者劉宛琳／攝影
時代力量立委黃國昌和徐永明一早就在議場外排隊。記者劉宛琳／攝影
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時代力量民進黨軍人

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