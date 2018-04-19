清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌今天清晨就到達立法院，他說，議場門口有兩件西裝，「一件是柯建銘總召的，一件是我的。清晨3點半到時，柯總召已在。」目的都是為了周五的軍人年改法案的議程。

黃國昌說，民進黨希望周五在報告事項中，順利將「軍人年改方案」、「檢察總長人事同意權」與「促轉委員人事同意權」等案交付委員會審查，「時代力量一定支持。」