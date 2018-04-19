綠委批貪婪 退輔會主委發怒

退輔會主委邱國正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 關係軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，周五將列入立法院會報告事項，最快下周委員會審查。退輔會主委邱國正昨在外交國防委員會備詢，強調重點是讓袍澤能滿意，否則「我的位置不會再坐下去」。對於部分綠委批評「貪婪」、「貪得無厭」，邱國正一度動氣表示，這種說法可能又會激起強烈反彈。

由於政院版本的俸率上限是軍官九成、士官九成五，高於先前民進黨立委和副總統陳建仁協商的八成五，部分立委表示不能接受。對此書記長許智傑說，黨團尚未全體討論本案，預計周五黨團大會後立場會較明朗。

在外交國防委員會，退輔會副主委李文忠指出，軍人年金再不改革，退撫基金未來幾年就會破產。依據年改會原本的「百分之五十起跳，每年加百分之二點五」版本，卅年後基金水位保持一千三百億元，現在決定採「百分之五十五起跳，每年加百分之二」，耗費較高，卅年後也還有六百億元。

民進黨立委段宜康批評，軍人退俸上限八成已非常優渥，因為軍官必須到將級以上，年資才可能超過卅年（俸率七成五）。九成上限根本是為了替上將、中將保留高所得，「我對軍人沒有不敬，但對貪婪與貪得無厭非常厭惡！」段宜康也表示，有人說壓低將官退休俸，會讓很多人不願意升官，「歡迎！」