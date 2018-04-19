當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

新任教育部長吳茂昆今天才要交接，已有官司等著他。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

號稱天下第一署的台北地檢署最近特別忙，除了處理管中閔案，還不斷有參選人上門按鈴提告，昨天一天甚至有兩場按鈴提告活動；台中、台南、嘉義等地檢署也不得閒，內勤檢察官忙著受理帶有「選味」的按鈴提告案。

這段時間，在媒體曝光率超高的政壇紅人，從行政院長賴清德、前教育部長潘文忠到準總統府秘書長陳菊、準教育部長吳茂昆，幾無一倖免，統統都在「被告」名單。一名資深檢察官自嘲，一到選舉年，司法機關就得忙著為爭取曝光的參選人「服務」，司法機關成了另類選舉舞台。

卡管案延燒 藍綠都想沾邊

台北市議員鍾小平不滿教育部遲不依法核定台大準校長管中閔人事案，按鈴控告前教長潘文忠涉刑法瀆職罪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡管案」不僅讓被遴選為台大校長卻遲遲無法上任的管中閔聲名大噪，更讓藍綠政治人物掐準時事瘋狂「沾邊」。

民進黨台北市議員參選人詹晉鑒等人，到北檢告發管中閔涉偽造文書；國民黨台北市長擬參選人鍾小平則不滿教育部遲不依法核定管中閔人事案，認為教育部不能因政黨色彩不同刻意卡管中閔上任，赴北檢按鈴控告前教育部長潘文忠涉刑法瀆職罪。

鍾小平說，依據大學法規定，3月18日就是管中閔就任最後一天，現在已經4月了，他身為台大校友該跳出來為台大做些事情，「這個國家跟明朝東廠無異，台大人忍無可忍」。

賴揆「務實台獨」 簽結後再被告

行政院長賴清德稱自己是「務實台獨工作者」。 中央社 分享 facebook

行政院長賴清德去年於立法院答詢時，一席「我是主張台灣獨立的政治工作者」言論引起爭議，新黨黨主席郁慕明指控台獨借「中華民國」的殼已成事實，率眾赴高檢署告發賴清德涉刑法內亂罪。案經高檢調查，認為無法僅憑賴的主張即推斷有所行動，認定罪證不足，將全案簽結。

但賴清德日前再提及自己是「務實台獨工作者」，新黨青年軍王炳忠等人再赴高檢署告發，指賴清德著手實行台獨，即刑法內亂罪所指「以非法方法變更國憲」。

改編九陽真經告花媽 挨批步數見怪不怪

新北市議員擬參選人胡文琦（右）赴台北地檢署反控陳菊誣告罪，還改編九陽真經強調「菊自狠來菊自惡，我自一口正氣足」。 記者賴佩璇／攝影 分享 facebook

新北市議員擬參選人胡文琦影射準總統府祕書長陳菊，在高雄市長任內濫用行政資源介入綠營立委林岱樺的囑託案件調查案，遭陳菊提告妨害名譽；胡文琦昨天到台北地檢署反控陳菊誣告，還改編九陽真經「菊自狠來菊自惡，我自一口正氣足」。

胡文琦希望陳菊勿以新潮流系統派系之私，利用行政資源調查同黨立委後，再以司法動作企圖追殺在野黨政的合理監督與懷疑。高雄市政府反擊說，參選人在選舉期間藉由司法進行操作、以求提升知名度，這些步數見怪不怪，實在看多了，呼籲胡勿浪費司法資源，腳踏實地耕耘基層才是正辦。

中市府合夥或被騙 議員告德商詐欺

台中市國民黨籍議員連署具名訴狀，向地檢署告發德商哈利霍夫曼涉嫌詐欺。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

台中市政府今年3月和德商霍夫曼公司簽訂1100億元海水採礦投資案備忘錄，後來被爆德商只是一人公司，台中市長林佳龍事後雖承認有疏失，但事件已鬧得沸沸揚揚。爭取連任的台中市議員李中、李榮鴻、劉士州、黃馨慧、朱暖英、賴義鍠等人，昨天到台中地檢署按鈴告發德商霍夫曼涉嫌詐欺，希望檢方能向經發局調閱合作備忘錄等相關文件，釐清市政府究竟是被騙還是與德商合夥詐騙。

律師洪嘉鴻指出，德商霍夫曼若在簽約後貸款、騙錢涉嫌詐欺圖利罪，負責人雖是德國人，但是在台中簽合作備忘錄，台中地檢署有管轄權。

台中市政府經濟發展局長呂曜志表示，市府在這投資案中無須、也未支付任何資金給投資者，尊重議員申告，若檢方有任何詢查會全力配合。

未接教長印信 吳茂昆先有官司

在這波按鈴提告官司中，新任教育部長吳茂昆應是最「新鮮」的，人還未上任，已有官司等著他。

吳茂昆遭爆曾任大陸國務院下的中科院顧問，他雖否認兼職，強調只是短期交流，但國民黨數名台北市議員擬參選人昨天仍赴台北地檢署告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例等罪，要北檢必須依調查管中閔案速度，盡速查辦。

行政院發言人徐國勇則代為澄清，指吳茂昆否認有擔任過中國中科院顧問。吳茂昆也澄清，自己參加的都是「學術的、短期的、演講交流等活動」，赴中交流都符合規定。

庭訊後即曝光 涂醒哲告洩密

嘉義市長涂醒哲（左二）等人為政治獻金案到地檢署出庭，不滿當晚即有媒體報導相關案情，到嘉義地檢署按鈴申告。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義市長涂醒哲3月底也到嘉義地檢署按鈴提告，告的是還在檢方偵辦中的政治獻金案，竟在他開完偵查庭的當天晚上就有媒體報導相關案情，違反偵查不公開，希望地檢署查出來是誰洩漏案情。至於告的對象是誰？涂醒哲辯護律師說，這部分要由地檢署調查。嘉義地檢署主任檢察官林俊良回應，會進行必要的調查 。

民進黨台南市長初選參選人顏純左，今年2月不滿另名市長參選人黃偉哲後援會會長市議員郭秀珠，在某電子媒體登出與他的合照，還稱顏曾請郭支持市長初選提名，到台南地檢署按鈴控告郭涉嫌違反選罷法、加重誹謗、公然侮辱罪嫌。郭秀珠表示，畫面是被人截圖，反諷顏「真的沒步數了嗎？」