總統官邸簡陋世界之最？ 扁：幸4民選總統都甘之如飴

2018-04-18 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



玉山官邸簡陋到居世界總統官邸之最？前總統陳水扁的「新勇哥物語」的「台灣犬─勇哥」透露，美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光曾說玉山官邸是世界最簡陋的總統官邸之一。

「勇哥」說，陳水扁擔任總統期間，薄瑞光有一次參觀甘迺迪迷的陳致中房間，當時即說灣總統官邸是全世界最簡陋之一的總統官邸。

「勇哥」還說，陳水扁2002年訪問史瓦濟蘭下榻的史王行館都比玉山官邸好上好幾倍，不可以請教正在史國訪問的蔡總統！所幸4位民選總統都住了，也甘之如飴。

「勇哥」另爆料，住玉山官邸期間，官邸曾是颱風的受災戶，有一次大樹在颱風中壓垮官邸圍牆，倒掉一大段；有一次大風吹黑板樹，樹壓壞官邸屋頂採光壓克力玻璃，官邸室內淹水。

陳水扁的「新勇哥物語-79」內容如下：

「勇弟：我終於看到勇哥在台南自由過日子的最後照片了。

勇哥：那是我最快樂的人生歲月，沒有人記得我曾經是台灣第一土狗。其實我最興奮的是，在我上天堂後的隔年，終於有了國際名字。我一點也不「土」，我是真正台灣原生種。2015年FCI （世界畜犬聯盟）在義大利米蘭召開大會。70多個會員國代表接受我的忠誠、勇敢性格，正式通過國際認證，將「台灣土狗」正名為「台灣犬」（Taiwan Dog)。是「台灣犬」耶！不是什麼「中華台北犬」，更不是所謂的「中國台灣犬」。

勇弟：勇哥你說說在玉山官邸的日子，有什麼過往故事值得跟大家分享的嗎？

勇哥：聽說蔣經國總統規劃現在的總統官邸，原先是副總統、五院院長的官邸都住在一起。只因李副總統官邸先蓋好，後來李副總統變成李總統，才正式定位為總統官邸，同時取消五院院長官邸的興建計畫，我才有那?大的綠地草坪可以運動。

勇弟：據傳你有幾次差點沒命是怎?一回事？

勇哥：有一次颱風來襲，大樹壓垮官邸圍牆，倒掉一大段，還好我跑得快。又有一次差點命喪官邸樓梯口，也是颱風吹倒長得很高的黑板樹，再壓壞官邸屋頂採光壓克力玻璃，官邸室內淹大水，我差一點被玻璃砸到，好險！

勇弟：台灣總統官邸聽講是全世界最簡陋者之一？

勇哥：這不是我說的。這是AIT前理事主席薄瑞光，有一次上樓參觀也是甘迺迪迷的致中 房間時說的。我可以說的是，阿扁2002年訪問史瓦濟蘭下榻的史王行館都比玉山官邸好上好幾倍，不信可以請教正在史國訪問的蔡總統！所幸4位民選總統都住了也甘之如飴！」