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桃機跳電頻率過高 監委申請自動調查

2018-04-18 22:04中央社 台北18日電

桃機去年12月至今已發生4次跳電紀錄，頻率過高。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
桃機去年12月至今已發生4次跳電紀錄，頻率過高。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
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桃園國際機場14日發生大跳電，造成2架班機嚴重延誤。監察委員張武修、王幼玲今天表示，桃機去年12月至今已發生4次跳電紀錄，頻率過高，對此已申請自動調查。

監察院晚間發布新聞稿指出，根據報導，桃園國際機場14日發生大跳電，民眾於免稅商店內摸黑買單，並造成2架班機嚴重延誤。桃園國際機場為台灣重要門面，頻繁發生跳電意外，恐重挫台灣國際形象。

監委說，將調查主管機關交通部有無確實掌握桃機的經營、管理及維護能力、確實維護桃機的服務品質？相關人員有無涉及行政違失？為確保桃機國際機場的聲望與服務品質，將著手深入調查以釐清真相。

機場桃機監察院

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