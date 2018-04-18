蔡總統：台灣可以為世界醫療貢獻更多

2018-04-18 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統目前正在我非洲友邦史瓦濟蘭訪問，蔡總統稍早在臉書上發文，提到一位曾在高雄義守大學學醫的史瓦濟蘭醫生，回鄉後成為史瓦濟蘭醫界的生力軍，她說，照片這位Dlamini醫生，是正港的「台灣製造」，像Dlamini醫生這樣的醫生已有十位，除了是醫界生力軍，也是兩國人民友誼的橋樑。

蔡總統也肯定我在史瓦濟蘭的醫療團，她說她看到史瓦濟蘭人民，對這群台灣醫護人員真心的感謝。我們用行動證明，台灣可以為世界醫療貢獻更多。蔡總統要大家和她一起，為這群離家萬里、為台灣打拚的醫護人才和工程人員喝采。

以下是蔡總統臉書全文：

照片中的Dlamini醫生，是正港的「台灣製造」。像他這樣在台灣高雄義守大學學醫，然後回鄉服務的醫生已經有10位，人數還在持續增加。

即使回到史瓦濟蘭，台灣人的友善和熱情，依然是他難忘的回憶。所以他們不只是史瓦濟蘭醫界的生力軍，也是兩國人民友誼的橋梁。

這裡還有杜繼誠團長率領的醫療團，杜團長細數他們行醫救人的努力時，我看到史瓦濟蘭人民，對這群台灣醫護人員真心的感謝。我們用行動證明，台灣可以為世界醫療貢獻更多。