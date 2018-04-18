教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法委員柯志恩。圖／翻攝自柯志恩臉書 分享 facebook 今年全國大專校院運動會及全國中等學校運動會將分別於28日與21日開幕，不過兩賽會官網今天公告，因應教育部長異動，大會將收回發出之獎牌，重新製發後再行發送。國民黨立委柯志恩抨擊，體育署真的無事忙嗎？為了杜絕官場陋習，且政務官來來去去宛如走馬燈，更換的頻率可能高於官員做獎牌的速度，因此有些沒有必要用部長大名落款的做法，可以休矣！

體育署緊急通知，由於教育部長異動，決定將全中運和全大運已發出及未發出給選手共5684面的獎牌收回重做。已領取者還要把獎牌連同獎牌盒，加註獲獎事蹟及姓名等寄回，重新製作後再補發。

柯志恩指出，由於是網路公告，未必所有獲獎者皆知，想必體育署還要透過工作人員一一聯繫、追回再補寄。如此行政作業流程，不知要浪費多少人力、時間，而5684面獎牌重作更所費不貲。

柯志恩說，體育署說重新印製的理由是「因學生會把體育賽事做為升學之用」，但奇怪了，難道獎牌寫「部長潘文忠」就不能當升學之用，要換上「部長吳茂昆」才能做為升學之用？且學生獎牌為何非得以部長大名落款，萬一新教長未能如期上任，或上任後因案下台，是否又要把重做的獎牌再收回重做？體育署官員為了拍長官馬屁，不惜勞民傷財的做法，令人無法苟同。