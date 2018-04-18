陳副總統盼比利時發聲 支持台灣參與WHA

2018-04-18 20:32 中央社 台北18日電



副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 世界衛生大會（WHA）5月登場，副總統陳建仁今天表示，台灣如果未獲邀請將令人失望，台灣缺席將導致全球防疫體系出現漏洞，他希望比利時政府發聲支持台灣參與WHA。

陳副總統說，全球化的世界相互依存，須共同應對全球性議題，在衛生醫療、氣候變遷、人道救援、反恐合作及共同打擊跨國犯罪等重要議題上，台灣是國際社會不可缺少的一員，台灣聲音須被聽見，特別是在衛生醫療領域。

陳副總統表示，健康是基本普世權利，台灣人民權利如果受侵害而缺席WHA，將導致全球防疫體系出現漏洞。他身為前行政院衛生署長及台灣公民，希望比利時政府能發聲支持台灣參與WHA。

陳副總統下午在總統府接見「2018比利時國會及區議會議員團」時表示，感謝這些年來比利時聯邦參、眾議院多次通過友台決議，在經貿、台灣的國際地位及共享價值等重要領域長期支持台灣。

陳副總統說，貿易在台比關係中扮演重要角色，歐洲聯盟是台灣第5大貿易夥伴，也是台灣最大外資來源，比利時則是台灣在歐盟第6大貿易夥伴；台比雙方在科技領域也享共同利益，而比利時在綠色能源和生物科技已取得重大進展。

陳副總統表示，去年10月台灣與比利時佛拉蒙區簽署「永續能源合作備忘錄」，「台灣生技訪團」也訪問比國；去年11月「第19屆台比經濟合作會議」在台北市舉行，目前也有數家比利時風能廠商與台灣合作發展離岸風電，期盼雙方加強在創新領域合作，創造更多商機。

陳副總統說，基於台灣與比利時及其他歐盟國家合作案及共同利益，台灣和歐盟雙邊投資協議將有利於各方；歐盟執委會去年9月公布「貿易政策報告期中檢討文件」指歐盟已準備與台灣展開投資談判，他希望比利時政府敦促歐盟儘早與台灣啟動談判。

談及自由、民主及人權等共同價值，陳副總統表示，日前「紐約時報（New York Times）」一篇文章稱台灣為亞洲最蓬勃的民主國家之一，也是亞洲自由言論堡壘，這些價值對台灣非常重要，也是台灣與比利時等民主國家的重要連結，台灣有決心讓這樣的連結更堅實。