超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統出訪史瓦濟蘭，當地時間十八日在與非洲南部台商座談時說，非洲基礎設施還有很大的進步空間，民生用品有廣大的需求，非洲是具有高度潛力的市場，值得台灣企業用心經營。不過這場座談也發生小插曲，僑務委員游萬豐代表台商發言時誤將蔡總統稱為「陳總統」，引發現場人士哈哈大笑。

蔡總統與非洲南部台商共進午餐並座談，游萬豐說，他首先代表南部非洲的台商歡迎「陳總統」，在台灣這麼忙的情形下，還能率團訪問。一旁的人趕緊提醒，「是蔡總統啦」，蔡總統與現場與會台商都哈哈大笑。

游萬豐說，僑胞非常高興，也謝謝蔡總統，跟我們南部非洲的台商代表座談，今天在座的台商，有來自莫三比克、史瓦濟蘭、南非與賴索托，算是非常多國家代表與會。

蔡總統說，現在全球經貿環境在改變，像是美中貿易對峙，所以一直在推動台灣貿易跟生產基地多元化發展，產業雙向投資跟合作過程中，不只是企業強化本身競爭力，也能和各國建立更緊密關係，所以鼓勵台商布局全求，而布局全球不能錯過非洲。

她表示，非洲基礎設施還有很大的進步空間，民生用品也有廣大的需求，這些都是台灣企業擅長的的項目，這樣一個具有高度潛力的市場，值得台灣企業要用心經營。例如一個多月前，外貿協會協助一個拓銷團，到北非、西非與買主面對面直接洽談，這是值得鼓勵的做法。