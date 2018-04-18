殯葬改善績效不彰 監院糾正內政部

2018-04-18 19:36 中央社 台北18日電



監委江綺雯、方萬富說，內政部規劃改善傳統公墓績效不彰，不符政策目標，未能持續辦理殯葬設施分布及供需調查研究，作為施政參據，今天通過糾正內政部；內政部說，檢討改善。

內政部官員告訴中央社記者，內政部一直投入相當資源補助地方政府執行殯葬改善，但整體資源有限，另一方面也牽涉地方執行量能與民眾配合意願，造成目標與結果有落差，會積極檢討改善監委指出的缺失。

監察委員表示，殯葬管理條例已於民國91年經立法院通過，內政部推動殯葬更新改善已近16年，針對審計部提報監察院有關內政部辦理102到105年「殯葬設施示範計畫第三期計畫」的疏失調查。內政及少數民族、司法及獄政委員會聯席會議日前通過江綺雯、方萬富所提調查報告，提案糾正內政部。

監委說，依內政部105年度統計資料顯示，國內公立公墓總數3039處、總面積為9059.62公頃，其中至今仍未規劃更新者達2825處（占93%）、土地面積計7951.68公頃（占87.8%），已規劃者僅214處（占7%），與內政部研訂的「整體改善傳統公墓」政策目標相距甚遠。

監委說，內政部辦理為期4年殯葬第三期計畫，預算為新台幣2億7678萬元，推動項目有3項訂有衡量指標及計畫目標值，經審計部查核發現，相關統計資料及訪查紀錄沒蒐集完整、妥善保管，以致缺乏追蹤稽核有效佐證，無法據以明確分析該計畫是否達標。

監委表示，內政部96年曾辦理「我國殯葬設施分布及供需調查研究」，時隔10年，國民喪葬方式及時空環境已大幅變遷，未能持續辦理調查分析，作為施政參據，核有怠失。此外，內政部辦理地方政府殯葬管理業務績效考核評量先期作業過於匆促，評量期程更欠合理，肇致各地方政府因應不及，核有疏失。

監委也提建議要求內政部檢討改善，包括推動環保自然葬法從95年到105年仍僅3.92%，成長率相對遲緩；原住民地區公墓滿葬問題依然嚴重，宜責成地方政府，持續引導原住民族葬俗改變，解決滿葬問題。

此外，監委說，內政部對回教族群喪葬習俗所衍生墓地嚴重不足問題，迄未能有效解決，應參採台南市青草崙第一示範公墓成功案例，檢討改進，並要求內政部督促地方政府全面設置科技化電子輓額播映設備，宣導使用環保殮殯用品，落實綠色殯葬理念。