再生能源發展條例初審過 綠能發電兩成入法否成爭議

2018-04-18 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



攸關未來綠能發展的「再生能源發展條例」，今天立法院經委會經過近三個小時的討論，最後初審通過。不過，23條文中，只有13條文通過，多數重要條文都是甲、乙案併陳送朝野協商，包括綠電未來目標量怎麼入法、綠能躉購費率與自由化交易的切換機制、用電大戶使用一定比例綠電的來源等。

經濟部這次大翻修「再生能源發展條例」，除了要求用電大戶使用一定容量的綠電，也因應再生能源新發展，做出相對應的修正。例如，在第三條的名詞解釋中，列入離岸風電、小水力發電等定義，但是由於立委審查相當熱烈，連第三條名詞解釋都有甲、乙案併陳。

攸關未來綠電發展目標量的第六條，今天更是無法達到共識。行政院版明訂，114年綠能裝置容量目標為2700萬瓩以上。但是，立委王惠美質疑，經濟部多次強調2025年綠能發電占比要達兩成，「為何不能入法？」能源局長林全能解釋，如果用發電量來入法，「實務執行上會非常困難」，因為綠能發電會受到日照、風力、水情條件等影響。

最後，立委孔文吉提案，應把發電占比兩成入法，立委陳超明也提案增加「咎責條款」，如果綠能裝置量未能達到目標量八成，就要有相應罰則。第六條最後甲、乙、丙三案併陳送朝野協商

為活化綠能自由化交易市場，經濟部這次也推動綠能躉購費率與自由化交易的「切換機制」。不過，立委陳超明提案，要求九十八年七月前的案子，綠電費率仍依原契約辦理，最後也甲、乙兩案併陳送協商。