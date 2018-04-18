國民黨回批蔡：民進黨施政不力人民才要用選票教訓

2018-04-18 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



蔡英文總統接受媒體專訪時提到，現在民進黨所做的很多事，都是國民黨執政時期未做到的事，國民黨喊出要在年底選舉用選票教訓民進黨，「聽起來有點諷刺耶！」國民黨文傳會主委李明賢今天回擊表示，人民要用選票教訓民進黨，是因為民進黨施政不力讓人民非常痛苦，但蔡英文總統卻將矛頭指向國民黨，根本避重就輕、轉移焦點。

李明賢指出，民進黨執政兩年以來，諸多施政讓人民失望、憤怒。像是民進黨在野黨時，保證十年不漲電價，結果執政後，油電雙漲，而且漲勢還看不到盡頭。

民進黨施政不力讓人民痛苦之事不只一樁，李明賢提到，最近IMF評估顯示，我國今年與明年經濟成長率都只有2.0以下，就算股市有較高的指數，一般人民卻普遍無感國內經濟表現，前陣子居然還出現民眾瘋搶衛生紙的民生問題，正突顯民進黨政府在經濟面向的缺失。另外，像是勞基法修惡，讓勞工難脫過勞恐懼；眼高手低的長照2.0，讓人民擔心老年生活；電廠火力全開讓全台陷於空汙恐慌等等，都是讓人民痛苦的施政。

李明賢強調，這些民生問題歷歷指證執政黨施政不當、引起民怨，但蔡政府卻將責任歸咎於國民黨，無疑是推諉卸責、轉移焦點。請蔡總統搞清楚，是人民不滿民進黨施政，才要用選票教訓民進黨。