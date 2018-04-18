綠委憂違法陸資害台 籲公司法修法考量國安

2018-04-18 17:52 中央社 台北18日電



立法院經濟委員會明天將審查「公司法部分條文修正草案」，民進黨籍立委江永昌和施義芳今天提醒行政部門，修法必須將國安納入考量，防止違法陸資藉規範漏洞，危害台灣經濟安全。

江永昌和施義芳下午在立法院共同召開記者會，質疑行政院版修正草案第一百七十三條之一條文，「持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會」，恐有不妥。立委們強調，活絡經濟鬆綁法規，但也要慎防，不能造成漏洞。

江永昌指出，包括美國在內等國家對於違法陸資危害國家經濟安全的問題都越來越重視，但台灣行政部門在這次公司法修法過程中，卻沒有徵詢國安單位的意見。

他建議，基於國安問題或公司治理，修正條文中應增訂須向主管機關申請許可，或向法院聲請許可等審查機制，避免有心人擅藉規範漏洞，危害公司的穩定經營。

施義芳呼應江永昌的看法，質疑這次修正草案條文第一百七十三條之一對於持股過半股東召集股東臨時會，並未設有任何審查機制，缺乏主管機關或司法審查機制把關，恐有疑慮，他認為，修正條文中「要有主管機關的介入及適當的審查」。

對於立委的質疑和提醒，出席記者會的經濟部商業司副司長陳秘順回應，尊重立委的看法。他說，立法院審查過程中，相關條文都可充分交換意見，針對不周延或需要做進一步規範的部分，能夠有充分的交換意見，形成比較好的規範，「適當的鬆綁，也適當的規範，讓公司法修正可以使產業更具好的發展環境。」