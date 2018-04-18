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吳敦義質疑府院兩岸主張不同調 民進黨反駁

2018-04-18 17:36中央社 台北18日電

國民黨主席吳敦義。聯合報系資料照
國民黨主席吳敦義。聯合報系資料照
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中國國民黨主席吳敦義今天表示，兩岸關係主張，行政院長賴清德與總統蔡英文，到底是唱雙簧還是有背離的狀況？現在看來，好像兩者並沒有完全一致，這會造成許多困擾。

民進黨發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）表示，蔡總統與賴清德都是主張「台灣是一個主權獨立國家，其名稱為中華民國」，台灣的前途由2300萬人以民主方式共同決定。

谷辣斯表示，這項主張當前已經獲得了台灣絕大多數人的支持，有著厚實的民意基礎。反觀吳敦義是否也要向社會大眾說明，「國民黨在『統一』的立場為何？該項主張是否得到絕大多數人民的支持？」

吳敦義下午出席「立法院各委員會黨籍委員長及黨團副書記長授證典禮」致詞時表示，民主進步黨執政快2年，乏善可陳；社會普遍感覺空氣污染嚴重，卻還要繼續搞燒煤的深澳電廠，難怪引起雙北、基隆、宜蘭、桃園民眾的恐慌。

經濟方面，吳敦義說，國際貨幣基金（IMF）估台灣今、明年經濟成長率1.9%及2%，在亞洲4小龍敬陪末座，且民眾普遍認為經濟不好。

談到兩岸，吳敦義表示，賴清德與蔡總統到底是唱雙簧還是有背離的狀況？行政院是最高行政機關，總統是三軍統帥，若碰到國防外交問題，行政院應該尊重總統職權，但現在看來，好像兩者並沒有完全一致，這會造成許多困擾。「我覺得這樣的政府，基本上對民生，是對不起的。」

吳敦義指出，空氣污染防制法、食品安全衛生管理法、財政收支劃分法、集會遊行法等修正草案與長期照顧保險法草案是立法院新會期的重要法案，國民黨一定要傾全力，努力為民喉舌。

他說，對於長照財源，國民黨主張以保險支應，訂定長期照顧保險法草案，但民進黨卻主張以菸捐等支應，未來財務恐怕會遇到很大困難。

吳敦義提及，若兩岸不能維持穩定和平發展，可能很多大企業會離開台灣，也許到大陸上市，這會掏空台灣經濟。

他說，雖然國民黨在立法院是少數，但希望堅持代表的是多數民眾，讓多數民眾認同國民黨的主張；拚經濟，不是拚鬥爭跟清算，要拚國民的福祉，拚兩岸和平穩定發展，這是國民黨基本核心價值。

吳敦義國民黨立法院

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