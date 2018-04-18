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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24聯合晚報 記者楊正海林麒瑋游智文程平王思涵、王敬慈／製作

一般公務機關由於單純、安靜，住在旁邊應該可以享受清幽，但自蔡政府上任以來，民眾走上街頭陳抗變的司空見慣，陳抗團體聚集在凱道或是在行政院前都還好，畢竟附近較少一般民宅，不過若是被陳抗的機關與大量民宅比鄰，這個機關就會變成鄰居眼中的「嫌惡設施」。

台北陳抗多，處處拒馬，已對居民生活造成困擾。 圖／聯合報系資料照片
台北陳抗多，處處拒馬，已對居民生活造成困擾。 圖／聯合報系資料照片
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北市陳抗熱區3+1

一般公務機關由於單純、安靜，住在旁邊應該可以享受清幽，但自蔡政府上任以來，民眾走上街頭陳抗變得司空見慣，陳抗團體聚集在凱道或是在行政院前都還好，畢竟附近較少一般民宅，不過若是被陳抗的機關與大量民宅比鄰，這個機關就會變成鄰居眼中的「嫌惡設施」。


立法院周圍常設拒馬，民眾出入不便。 圖/聯合報系資料照片
立法院周圍常設拒馬，民眾出入不便。 圖/聯合報系資料照片
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居民說 搬走的話可以放鞭炮

立法院周邊擺滿拒馬、圍欄似乎成了常態，但附近居民對於拒馬圍欄越來越多相當反感。居民陳先生說，現在閒人太多，只要一點不合他們的意見，就要站出來抗議。陳先生並說，看不出來蔡政府哪點會溝通？為什麼不協議把立院遷至其他空曠的地方，不影響居民、交通的地點，若真的搬走的話可以放鞭炮。

店家黃老闆表示，拒馬圍籬為什麼不架在立法院裡面？架在外面是影響人民、影響交通，立院的立委是人民用選票選出來的，是人民給予他們的權利，但很多事情卻沒為人民著想，而陳抗也是他們惹出來的，對人民有什麼改變？人民生活還是一樣苦哈哈。

像是今年初為了審查勞基法，警方加派拒馬隔離，影響周邊店家做生意。有青島東路早餐店老闆娘向國民黨立委江啟臣的助理抗議，並拍下影片，怒嗆連一個通道都沒有，裡面做官的人舒服，但他們只是小老百姓，賺小錢還要繳房租，真是太過分了。

影片/早餐店老闆娘之怒⋯⋯

取自國民黨立委江啟臣臉書


勞基法修法爭議不斷，勞動部前頻見勞團集結抗議。 圖/聯合報系資料照片
勞基法修法爭議不斷，勞動部前頻見勞團集結抗議。 圖/聯合報系資料照片
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連接寧夏夜市等商圈 商家苦不堪言

從空服從業人員、關廠裁撤勞工到勞基法修法，勞動部前這一年來陳情抗議沒少過。頻繁的陳抗活動，不但勞動部本身就一度因為大門前層層的圍欄拒馬，讓人員出入變得像在走迷宮，勞動部附近更連接服飾材料、迪化街、後站、華陰街、大龍峒、大橋頭延三、寧夏夜市等多個商圈，一碰到陳情抗議占據道路，不但影響當地民眾對外交通，商家更是苦不堪言。


行政院長官邸，是民眾陳抗熱點，常見警力嚴陣以待。圖為2007年樂生療養院保留自救...
行政院長官邸，是民眾陳抗熱點，常見警力嚴陣以待。圖為2007年樂生療養院保留自救會前往行政院長官邸陳情。 圖/聯合報系資料照片
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新主人將入住 警方又得繃緊神經

位在北市金華街的行政院長官邸，目前正在大興土木準備迎接新主人院長賴清德入住，但由於附近稱得上是台北市著名的靜謐文人聚落，長期來施工的聲音，已經讓周邊居民找上市議員陳情，抱怨連連。

其實金華官邸自從有閣揆搬入後就變成陳抗熱區。包含樂生青年聯盟數度為了捍衛樂生療養院去找閣揆抗議。就算賴清德還沒搬入，去年底，新北市板橋大觀事件自救會也發動突襲金華官邸，並在現場潑灑紅漆、張貼「協尋賴清德」公告表達抗議，未來賴揆入住後，不但維安工作又會讓當地警方繃緊神經，附近居民的抱怨可想而知。


促轉會新址周遭的部分居民及學生家長，拉布條手舉標語，表達拒絕「促轉會」設置，影響...
促轉會新址周遭的部分居民及學生家長，拉布條手舉標語，表達拒絕「促轉會」設置，影響校園社區安寧。 記者楊正海/攝影
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居民抗議 為何不設在博愛特區

行政院「促進轉型正義委員會」將設立在北市大安區安和路一段，鄰近學校、醫院，台北市議員王欣儀陸續接獲附近里民陳情，認為未來會引來陳抗、拒馬封路，影響社區和校園安寧，因此大聲疾呼「要安寧要安全，不要促轉會。」國民黨立委蔣乃辛也批政府根本是罔顧學生受教權與安全，為何促轉會不設在博愛特區。

大安區里長王復表示，戰場在立法院一個就夠了，如果促轉會設校園旁民意將反抗到底。里長傅吉田、王志剛也說，促轉會不要來是卑微的要求，何况不只醫院在附近，這裡還有通化夜市，觀光客人看到四處都是拒馬，會影響觀光和形象。


住家旁的機關變成令人嫌惡的陳抗熱區，除了擔心不便，居民當然也會擔心房價受影響。不過住商不動產企研室經理徐佳馨表示，公部門進駐對區域房價是否會造成負面影響，要看對居民的生活干擾是否固定，且長期持續。

徐佳馨說，立法院周遭由於大型抗爭遊行不斷，居民出入不便，抗爭聲音嘈雜，確實造成區域房價下跌，但幅度不大，房價表現仍堪稱堅穩。她並表示，一般不會把官署認為是嫌惡設施，反倒是不少建案會以官署遷入，維安升級作為銷售建案賣點。促轉會雖然可能引來抗爭，對居民生活造成影響，但不太可能像立法院周遭一樣，對於房價干擾應不大。

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