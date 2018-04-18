印尼多次登檢台灣漁船 外交部嚴正抗議

2018-04-18 17:44 中央社 台北18日電



外交部今天召見印尼駐台代表羅伯特（Robert James Bintaryo），對印尼政府今年至今已7度對台灣籍漁船實施登檢或要求入港檢查，而且似有執法過當的情形，「表達嚴正抗議」。

外交部發布新聞稿表示，外交部亞東太平洋司司長陳文儀今天上午召見駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特，針對印尼政府近來多次對台籍漁船進行檢查，且似有執法過當的情形，「表達嚴正抗議」。

外交部表示，能理解印尼政府加強海上巡邏打擊毒品走私的政策，但依據聯合國海洋法公約有關領海無害通過，以及用於國際航行的海峽過境通行相關規定，在未有確切事證證明台灣漁船涉及不法前，印尼政府妨礙漁船通過、草率對台灣漁船實施登檢扣留，已違反國際慣例，也嚴重干擾國際航行自由。

外交部說，這類過度執法已造成台灣漁民恐懼與反彈，外交部先前已多次向印尼政府嚴正反映，並要求印方儘速向台方提出相關說明。對此，羅伯特允諾將立即呈報印尼政府。

同時，外交部再次向印尼強調，共同打擊跨國毒品為國際社會共識，但保護台灣漁民權益也是台印雙邊重要議題；建議印尼參考台灣與日本、菲律賓等國洽訂漁業相關協定，研議與台灣建立雙邊海域執法對話機制、交換情資，建立相互通報程序與聯合執法共識，除可避免類似爭端發生，也有助提升雙邊實質合作與交流。

近來發生多起台灣漁船遭到印尼當局登檢並扣押的情況。其中，屏東東港籍漁船「大鮪13號」，15日上午在麻六甲海峽遭印尼當局登檢，隨後被帶到印尼望加麗島扣留，經檢查後，查無不法，16日晚間才獲釋離開。

「大鮪13號」在獲釋後馬上前往新加坡補給油料，並且與友船「大鮪1號」會合，準備返台。之後再度遭印尼海警攔截登檢後，才又放行。