影╱蔡英文參訪史國醫院 穿上當地傳統服飾笑開懷

2018-04-18 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭行程第二天，當地時間18日上午參訪史京政府醫院（Mbabane Government Hospital）。蔡總統也接受經濟暨企劃發展部長項古聖親王應邀，穿上史國傳統服飾EMAHIYA，穿上之後蔡總統笑得很開心。

史京醫院位於史國首都墨巴本，是史瓦濟蘭第一所公立醫院，創建於1920年。醫院原本的門診中心設立迄今近百年，不足以容納求診病患，2014年史國啟動原地重建計畫。

我國政府自2007年以來派遣醫療團常駐史京醫院，這次配合史京醫院重建計畫，我駐史瓦濟蘭大使館及醫療團，也積極參與並提供相關建議與協助，加速推動重建計畫，台灣世曦公司也在2015年，獲選監造史京醫院重建計畫。

台北醫學大學附設醫院醫師江俊宜在史國協助專科醫療，他表示，台灣多在史協助神經外科、神經內科、骨科。當地醫療近年提升很多，過去史國愛滋病情況嚴重。在美國投注醫療下，患者壽命改善，提升很多，人口是正成長。

目前約有200多位史瓦濟蘭學生在台灣求學，其中就讀醫學相關科系的約有10位。來自史瓦濟蘭的Thokozani Khumalo，2014年8月到2017年6月，在台灣義守大學完成醫學訓練，取得醫學學士學位的國際學程學生，學成歸國後，受僱於史國衛生部，去年11起在史京醫院接受實習訓練。Khumalo說，台灣的環境友善，讓他我有機會在課堂外練習和學習中文。