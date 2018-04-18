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反同婚公投初審通過 時力：強烈遺憾

2018-04-18 16:59聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

中選會昨日(17日)會議通過兩項反同婚公投案，將交付第二階段的連署。時代力量黨團今日發聲明，表達強力遺憾，黨團將於明日(18日)立法院內政委員會要求中選會公布會議討論過程及每位委員表決結果。

時力黨團總召徐永明表示，除了將在明天內政委員會要求中選會說明處理過程外，時代力量黨團在聲明中預告，本週五(20日)立法院院會時再度爭取將婚姻平權法案放入議程第一案。

時代力量黨團質疑中選會行政不中立，聲明表示，中選會未能勇於任事，致使人民對於公民投票法所保障之直接民權的重要意義受到懷疑，其心可議。自公民投票法在去年底三讀通過以來，中選會針對每個案子幾乎均以SOP跑流程的方式處理掉，表面看似中立，然而卻無法符合公投法第一條的意旨：「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法。」

時力認為，中選會當然不應該做實質審查，成為公審會復辟，然而應當有所作為，區分每個案子的狀態進行必要的處理，以「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」此一提案來看，主文本身就不符公投法第二條規定之適用事項。

另一案主張立專法的公投主文：「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」如有合憲疑慮，即應聲請釋憲，中選會放任其通過是失職，這才是沒有依法行政。

時力表示，專法就是歧視，強調在婚姻平權的議題上，反對另立專法。任何涉及性別、種族、階級的隔離專法，這就是歧視。相關婚姻平權法案自去年5月31日完成協商以來，即擱置不動。時代力量黨團自上會期開始多次將婚姻平權法案要求排入院會二三讀議程，一再受到國民兩黨封殺。

時力說，本會期兩度提案排入議程，最終只有本黨團五位委員按下贊成票。將在本週五院會時再度將婚姻平權法案放入議程第一案，在此敬告，任何在立院支持婚姻平權法案的委員，都不應該再繼續封殺時代力量黨團的二三讀提案。讓相愛的人有成家的權利，是國家的責任。

時代力量黨團向來支持婚姻平權，對於中選會通過反同婚公投初審，質疑行政不中立。圖／...
時代力量黨團向來支持婚姻平權，對於中選會通過反同婚公投初審，質疑行政不中立。圖／本報系資料照
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婚姻平權時代力量中選會

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