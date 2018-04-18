民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



民進黨嘉義縣長初選過程，立委陳明文支持的翁章梁，與縣長張花冠支持的張明達競爭激烈，最後翁章梁勝出。地方盛傳當初未支持翁章梁會被「秋後算帳」，綠營雖極力否認，但近日縣議會多名綠營議員，要求對已通過議案重新討論，被嘉義縣文化基金會執行長趙麗娜在臉書指「一頭霧水、大看笑話」。

嘉義縣議會今召開今年第一次臨時會閉幕，民進黨籍副議長陳怡岳、議員林沐惠，還針對趙麗娜臉書發言內容表達不滿、要求下台，甚至要求刪除或退回預算。張花冠解釋，臉書為個人發言空間，須調查後再向議員說明。藍營議員表示，綠縣長初選竟搬至競爭出搬至議場，「讓人錯亂！」

「下年度預算直接刪掉」聽到陳怡岳的不滿，泛藍議員詹琬蓁順勢發言，過去她曾對文化基金會預算有意見，但因為綠營人多，每次表決都輸，今天既然大家都有意見，建議下年度文化基金會1000萬補助預算全數刪除。

詹的建議立即獲得現場多名藍綠議員附和，包括蔡鼎三、林于玲都舉手發言，大聲表態支持刪除明年度預算，陳怡岳、林沐惠對此未表意見。經張明達協商後，認為過去從沒有請文化基金會列席案例，裁示無須列席，至於下年度預算1000萬是否刪除，可以討論。