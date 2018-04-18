陳菊任蘇貞昌總部主委？ 高市：相關法規未限制政務官

2018-04-18 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院前院長蘇貞昌將被民進黨提名參選新北市長，今天傳出蘇陣營鎖定將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊出任競選總部主委，陳菊今天表示目前沒有討論。但總統府祕書長是否可以出任候選人競選總部主委？高市選委會表示選罷法只規範選委會相關選務人員，高市人事處說「公務人員行政中立法」規範的是常任文官，民選首長、政務官不在此法規範內。

高市選委會人員說，目前選罷法已沒有助選員的相關規定，只第45條規定「各級選舉委員會之委員、監察人員、職員、鄉（鎮、市、區）公所辦理選舉事務人員，於選舉公告發布或收到罷免案提議後，不得有下列行為：一、公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案。二、為候選人或支持、反對罷免案站台或亮相造勢。三、召開記者會或接受媒體採訪時為候選人或支持、反對罷免案宣傳。四、印發、張貼宣傳品為候選人或支持、反對罷免案宣傳。五、懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人或支持、反對罷免案宣傳。六、利用大眾傳播媒體為候選人或支持、反對罷免案宣傳。七、參與競選或支持、反對罷免案遊行、拜票、募款活動。」

公務員另有行政中立法要遵守，高市人事處則表示，公務人員行政中立法第5條規定「公務人員得加入政黨或其他政治團體。但不得兼任政黨或其他政治團體之職務。公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭。公務人員不得兼任公職候選人競選辦事處之職務。」但此所指的公務人員，是指常任文官，不規範民選首長和政務官，要規範政務官的政務人員法目前還待立法院審議。

雖然高市選委會和人事處未明說，但意指陳菊如任總統府祕書長，因是政務官，可以掛名候選人競選總部主委，但如要助選，應請假或利用下班時間。