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民進黨長照桌遊 陳時中讚寓教於樂

2018-04-18 16:29中央社 台北18日電

衛福部長陳時中。 聯合報系記者杜建重／攝影
衛福部長陳時中。 聯合報系記者杜建重／攝影
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民主進步黨中常會今天邀請衛福部長陳時中報告長照政策，中央黨部送給每位中常委一人一套「人生一瞬」桌上遊戲，陳時中讚這是透過寓教於樂方式，讓民眾更了解長照的內涵。

民進黨黨今天下午舉行中常會，邀請陳時中以「長照2.0成果報告」為題進行專案報告。民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述，黨部今天特地準備了之前和桌遊公司合作推出的「人生一瞬」桌上遊戲，送給中常委。

谷辣斯表示，民進黨希望民眾可以透過「人生一瞬」這款桌遊，學習到正確的長照知識，也可以了解政府推出的各種常照服務，包括日照中心、居家送餐服務等。她也說，今天中常會中，陳時中也玩了一下，稱讚這個遊戲是「寓教於樂」，大家多多玩，不會老化。

谷辣斯說，民眾可用捐款方式取得此款桌遊，到民進黨臨櫃捐款，或郵政劃撥政治獻金專戶，只要捐款300元以上就可獲得。

由於兼任黨主席的總統蔡英文出訪史瓦濟蘭，谷辣斯並轉述今天代理主席柯建銘聽取專案報告後的裁示。

柯建銘表示，長照是民進黨針對國家人口發展，提出的一項重要社會工程，正如同衛福部的報告指出，台灣的高齡人口正在快速增加中；然而政府的目的，不只是要照顧長期臥病在床的年長國人，更包括年長者的健康照顧。

柯建銘說，政府要讓過去由家屬自行負擔的長照壓力，由國家從旁協助，給予照顧者喘息的機會，藉此形成專業的照護體系與新型態的社區產業。

柯建銘表示，行政部門必須與地方政府密切溝通，掌握長照政策在地方實施的狀況與挑戰，協助地方政府處理民眾對於長照2.0制度的疑問，維持政策的穩定；目前長照據點的設置沒有辦法全面滿足地方的需求，因此，中央與地方行政團隊要持續合作，讓長照據點更加普及。

柯建銘指出，許多資源弱勢的地區，需要基本的長照空間建設，這些建設的經費已編列在前瞻基礎建設中，請行政團隊將這些建設如期如質完成。

最後柯建銘說，針對地方反映，長照2.0修正後的給付問題，感謝衛福部已經在進行檢討、研議修正，希望儘快跟地方政府溝通，讓這項攸關國人健康與生活安全的政策，能夠徹底落實在地老化、照顧到每一個需要的人。

長照柯建銘民進黨

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