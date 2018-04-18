綠委江永昌：政院版公司法修法漏洞恐衝擊國安問題

2018-04-18 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨立委江永昌、施義芳今天下午召開「經濟開門! 國安失守?!」公司法修法記者會，江永昌表示，根據行政院版公司部分修正條文草案第173-1條，「持有已發行股份總數過半數之股東，得自行召集股東臨時會」，並未設有任何主管機關或司法審查機制把關，政府雖然要鬆綁法規，但也不能漏洞一堆，甚至可能衝擊國安問題。

經濟部表示，公司法過去並沒有特別將國安部分列入考量，會根據委員指導，在明天的委員會提供資訊補充說明。

江永昌指出，參照外國立法，如果日本「社會法」中也規定股東僅得透過股東會召集請求權之行使，於董事不為召集股東會的情況下，聲請法院許可自行召集。但根據行政院版公司部分修正條文草案第173-1條，「持有已發行股份總數過半數之股東，得自行召集股東臨時會」，並未設有任何主管機關或司法審查機制把關，可能將致使本條文規定適用可能耗費之成本龐大。

江永昌說，此外，若未有審查機制，違法陸資股東如果以公司法人與信託型投資專戶隱匿其中最終受益人身分時，依照現行政院版本，50%股東光憑持股正本，如何確認其具有合法性？政府雖然要鬆綁法規，但也不能漏洞一堆，甚至可能衝擊國安問題，主管機關也要思考是否要保留審查權力在身上。