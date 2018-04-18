中選會初審反同婚公投案 時力：強烈譴責

2018-04-18 16:14 中央社 台北18日電



時代力量立委徐永明。聯合報系資料照／記者林麒瑋攝影 分享 facebook 時代力量立法院黨團今天發表聲明，對於中選會昨天審議通過兩項反同婚公投案，表達強烈遺憾。黨團將於明天立法院內政委員會要求中選會公布會議討論過程及每位委員表決結果。

黨團總召徐永明告訴中央社記者，會在明天內政委員會「詢問」中選會處理過程。

除了將在明天內政委員會要求中選會說明處理過程外，時代力量黨團在聲明中預告，週五（20日）立法院院會時再度爭取將婚姻平權法案放入議程第一案。

時代力量黨團下午發出聲明，質疑中選會未能勇於任事，認為中選會當然不應該做實質審查，成為公審會復辟，然而應當有所作為，區分每個案子的狀態進行必要的處理。

黨團質疑，以「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」此一提案主文本身就不符公投法第二條規定的適用事項。另一案主張立專法的公投主文：「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」如有合憲疑慮，即應聲請釋憲，中選會放任其通過是失職，這才是沒有依法行政。

聲明中，時代力量黨團再度強調，在婚姻平權的議題上，反對另立專法。「任何涉及性別、種族、階級的隔離專法，這就是歧視。」

黨團在聲明最後指出，「只差最後一步」。相關婚姻平權法案自去年5月31日完成協商以來，即擱置不動。黨團週五院會將再度把婚姻平權法案放入議程第一案，「敬告」任何在立法院支持婚姻平權法案的立委，都不應該再繼續封殺時代力量黨團的二、三讀提案。「讓相愛的人有成家的權利，是國家的責任。」