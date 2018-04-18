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民進黨拚軍人年改周五付委 許智傑：盼國民黨共體時艱

2018-04-18 15:45聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨團書記長許智傑。聯合報系記者許正宏／攝影
民進黨團書記長許智傑。聯合報系記者許正宏／攝影
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行政院已將攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案送到立法院，民進黨團力拚本周五在院會一讀通過，並交付委員會審查。民進黨團書記長許智傑今天表示，若周五順利付委，下周就可以開始在委員會審查，會努力與國民黨團溝通，「希望國民黨共體時艱」。

據悉，民進黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會報告軍人年改進度，除目標周五讓此案順利一讀付委，也強調會與國民黨團展開溝通，尤其國民黨在各委員會處理「預算解凍案」的進度相當緩慢，希望溝通後可以加快速度。

民進黨團預計周五舉行黨團大會討論行政院版軍人年改方案，行政院版本對俸率採計上限與日前民進黨立委入府和副總統陳建仁協商的數字不同，引發民進黨部分立委不滿，尤其軍官不超過90%、士官不超過95%等。有立委認為，日前入府溝通後敲定的俸率採計上限是85%，如今草案出來卻有落差，不能接受。

對此許智傑表示，周五黨團大會之後，有意見還可以到委員會裡面去討論，黨團尚未全體對此案一起討論，周五黨團大會之後應會較明朗。至於有民進黨團立委認為行政院版軍人年改草案與日前「達共識」的版本有落差，他也表示，一定會有人有意見，就到黨團大會討論，此版本已考量到軍人特殊性，福利真的不錯，除了中、上將福利刪比較多，其他都還好，希望國民黨盡量支持。

民進黨軍人年改方案國民黨

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