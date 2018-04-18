勞團抗議美國商會 勞動節遊行四訴求

2018-04-18 15:55 中央社 台北18日電



五一行動聯盟與工會團體今天抗議美國商會無視台灣勞工惡劣工作環境，並預告5月1日勞動節當天，號召近5000人遊行，訴求「爭勞權、拼公投，要加薪、反過勞」。

台北市產業總工會等多個工會團體近50人，今天上午聚集美國商會前，舉起「美國老闆賺飽飽，台灣勞工作到死」、「抗議台北美商會，施壓修惡勞基法」抗議標語，喊口號。

台北市產業工會秘書黃健泰表示，這次五一遊行預計將從凱道出發，路線包含公園路、襄陽路、館前路、博愛路、青島東路等，終點站則為立法院，相關細節則會在下週記者會中對外公布。

台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙說，去年6月台北美國商會發佈的白皮書中，完全無視台灣勞工年總工時已經長期高居世界前5，平均每11天就有1名勞工過勞死的數據，還在白皮書中把勞動基準法限制加班時數形容為父權思維。

陳柏謙指出，不僅如此，美國商會也主張應把四周變形工時擴及全體勞工，這些勞團都不能接受。

陳柏謙表示，但沒想到美國商會的影響力居然有這麼大，讓政府今年通過勞動基準法修正案時，第一時間就對外說美國商會高度肯定這次修法，因此勞團才會在五一遊行前，到美國商會前抗議。

陳柏謙進一步表示，美國商會的理監事名單中，有多位成員的代表公司都違反勞基法，有的涉及在召開勞資會議前非法解雇工會理事長。

台北市美國商會發布聲明指出，美國商會深耕台灣已有67年的歷史，會員公司對於政府各項建言都以公開透明的方式，呈現在社會大眾面前，美國商會也一再呼籲政府對於各項法令的修改都能廣集社會大眾的意見。

就勞動基準法修法一事，美國商會表示，他們秉持初衷，在每一次政府的公聽會裡，都很開誠佈公的給予建言。

美國商會指出，他們的訴求旨在追求一個勞資和諧的創作空間，以吸引外資來台，共同打造蔡總統所提倡的以5+2新創產業為主的知識型經濟。美國商會的建言，不僅是為了企業的成長，更是為了台灣長遠的欣榮。