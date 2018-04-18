美前第一夫人辭世 蔡總統推特哀悼

2018-04-18 15:38 中央社 台北18日電



總統蔡英文。聯合報系記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 美國前第一夫人芭芭拉．布希辭世，總統蔡英文今天透過推特表示哀悼之意，並表示她的心與布希家庭同在。

美國前總統老布希（George H.W. Bush）辦公室美東時間17日指出，前第一夫人芭芭拉．布希（BarbaraBush）當天過世，享耆壽92歲。

蔡總統目前訪問非洲友邦史瓦濟蘭，但她仍透過推特發文表示，遺憾聽到芭芭拉．布希過世的消息。

蔡總統表示，芭芭拉．布希在1993年曾隨老布希訪問台灣，並表達對台灣的支持，芭芭拉．布希啟發了所有促進家庭價值與識字能力的人，「我們的心與布希家庭同在」。