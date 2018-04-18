促轉會擬設大安區引擾民疑慮 政院澄清

2018-04-18 16:11 中央社 台北18日電



行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市議員王欣儀接獲陳情，多名大安區里長認為行政院促轉會辦公室若設在當地，遇陳情抗議恐影響學生及居民安寧，要求遷至博愛特區。

行政院發言人徐國勇表示，該處原本就是行政機關辦公處所，促轉會進駐辦公並沒有問題。

徐國勇說，促轉會主要是從事靜態的工作，學者對早期威權時代與白色恐怖歷史進行研究與論述，行政處分非常少，當然也不至於產生太多陳抗活動，對周邊住家或學校不會有太大影響，不需要另覓辦公室。

立法院去年12月三讀通過促進轉型正義條例，明定行政院下設「促進轉型正義委員會」，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，於提出完整調查報告後解散。

國民黨籍台北市議員王欣儀及立法委員蔣乃辛今天與多名大安區里長合開記者會，王欣儀表示，接獲多名里長和民眾陳情，促轉會辦公室擬設在大安區安和路一段附近大樓，居民擔心若遇陳情抗議，恐影響周邊安寧。

當地里長們指出，促轉會設置辦公室預定地點周邊鄰近仁愛國中、國小、醫院，未來遇民眾抗議，大樓周邊可能設拒馬等設施，恐影響學生上、下課安全與居民安寧。

里長認為促轉會辦公室地點不應規劃在學校或住宅區旁，應設在博愛特區或行政院周邊。

出席記者會的台北市政府公管中心主任趙光中指出，會把當地里民意見向市長柯文哲報告。到場的行政院公共關係處官員說，促轉會是依法成立單位，但會轉達居民心聲。