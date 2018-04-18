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吳茂昆接新教長
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為何柳綠川評價兩極？學者：缺乏生命力

吳敦義批民進黨執政空汙嚴重 民生、經濟更乏善可陳

2018-04-18 14:36聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義下午主持立院各委員會委員長及黨團副書記長授證，吳在致詞時批評，民進黨在民生、經濟的施政績效乏善可陳，空汙問題嚴重，還搞燒炭的深澳電廠，引起民眾恐慌；兩岸關係主張上，行政院長賴清德與總統蔡英文到底是唱雙簧還是背離呢？現在看起來兩者沒有非常一致，也造成困擾。

吳表示，他走訪台中、高雄，不管搭高鐵或走高速公路都看到空氣混濁，蔡政府還要搞燒炭的深澳發電廠，引起雙北、基隆、宜蘭大幅度恐慌，且國際貨幣基金 (IMF) 預測台灣GDP（國內生產毛額）2018、2019年成長率為 1.9%到2%，為亞洲四小龍尾巴，僅管股市有比較多的刺激，當沖可以延後幾天，但普遍國民經濟不好、空汙嚴重，翻開報紙都是不幸的事情，長照做不好，顯見衛生紙等經濟、民生等都是問題。

他進一步說，兩岸更不用提，賴清德跟蔡總統到底是唱雙簧或背離呢？行政院是最高行政機關，總統基於憲法職權是三軍統帥，現在看起來兩者沒有非常一致，這也造成困擾。

另外，社會公義、和諧逐漸喪失，經濟在亞洲四小龍墊底，政府對民生是對不起的，因此立法院將來新會期幾個基本重要法案，包括《空氣汙染防致法》、《食品安全衛生管理法》、《長照保險法》、《財政收支劃分法》、《集會遊行法》都很重要。

吳表示，長照財務方面，國民黨跟民進黨政府有不同主張，民進黨主張菸捐支應若干經費、對照國民黨主張主張的長照保險，財務上會遇到很多困難。

另外，若兩岸不能維持和平發展，證券市場或大企業會不會離開台灣、到大陸上市，這會掏空台灣經濟。

他強調，國民黨在5個重要法案上一定要傾全力、努力為民喉舌，國民黨在立院少數，但代表國人多數，須爭取大家認同主張，拚經濟、不拚鬥爭清算，拚國人福祉與兩岸和平發展，這些都是國民黨基本核心價值。國民黨將堅持朝人民期待的目標盛力。

此外，吳敦義上午到台北中山前廣場參加戊戌年軒轅黃帝拜祖大典，起身時一度跌坐椅子扶手，吳下午出席中常會前立院黨團授證典禮時，仍步履緩慢。國民黨發言人李明賢解釋，吳前幾天去按摩以為腳受傷，今早安排赴醫院檢查，發現坐骨神經壓迫到，這個年紀的人都這樣，治療後就會好。

國民黨主席吳敦義。報系資料照
國民黨主席吳敦義。報系資料照
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國民黨長照民進黨

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