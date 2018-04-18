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19大醫事團體：WHA不應排除台灣參與

2018-04-18 14:22聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

民進黨立委邱泰源（左）表示，台灣2300萬人口，健康防疫政策和世界息息相關，健康...
民進黨立委邱泰源（左）表示，台灣2300萬人口，健康防疫政策和世界息息相關，健康覆蓋的實力也是世界級，過去也曾參加國際救援工作，台灣的「全民均健」經驗絕不能在WHA缺席，應讓台灣以觀察員身分與會。聯合報系資料照
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第71屆世界衛生大會WHA即將在5月21日至5月26日在瑞士日內瓦召開，但台灣至今仍未收到出席邀請，今包括醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、護理師公會全聯會等共19個醫事團體，共同召開國際記者會，大聲疾呼「WHA需要台灣，台灣需要WHA」，台灣不應被屏除在世界醫療之外。

今年世界衛生大會主題為「全民均健」（Universal Health Coverage,UHC），確保人人享有基本的衛生服務，但距離世衛大會召開時間距今僅剩下1個多月時間，但台灣至今仍未收到世衛組織的邀請函，因此今天台灣有19個全國性的醫事團體理事長，共同召開國際記者會，疾呼「台灣應參加WHA，共同追求全民均健」。

醫師公會全聯會理事長、立法委員邱泰源表示，台灣2300萬人口，健康防疫政策和世界息息相關，健康覆蓋的實力也是世界級，過去也曾參加國際救援工作，台灣的「全民均健」經驗絕不能在WHA缺席，應讓台灣以觀察員身分與會。

護理師公會全聯會副理事長張澤芸表示，根據統計，台灣自1996年以來投入包括國際醫衛及人道援助的援外費用超過60億美元，估計有80餘國及數百萬人直接或間接受惠。台灣健康覆蓋的實力，也應分享貢獻世界，台灣19大醫事團體共同呼籲，希望今年的WHA大會也能邀請台灣與會，讓台灣作為全球健康覆蓋及公共衛生的一環，共同為全人類健康努力。

應邀出席記者會的立委林靜儀、吳玉琴、陳其邁、蔡易餘等人皆表示，醫藥無國界，健康議題不應該受到政治打壓，因為中國的施壓而把台灣排除在外，台灣有相當優質的醫療技術與經驗，可以與世界各國分享，若無法出席ＷＨＡ相當可惜。立委羅致政則說，ＷＨＯ憲章明文規定，ＷＨＯ的目標是不分種族、宗教、政治，要促進全人類健康福祉，而ＷＨＯ因中國施壓而把台灣排除在外，設對台灣的歧視，這不只是ＷＨＯ的損失也是全民的損失。

WHA醫師護理師

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