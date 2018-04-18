反同婚公投提案通過 許毓仁：準備揭竿起義

2018-04-18 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



許毓仁。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 反同婚團體日前提出有關婚姻定義及適齡性平教育等3項公投今天通過中選會審核，引發挺同、反同派熱議。國民黨立委許毓仁表示，對中選會和執政黨政府感到無與倫比的失望與痛心。如此違反憲法、藐視人權的公投案，居然全數通過，這無疑是對於正在走向多元社會與進步價值的台灣社會一記當頭棒喝，也對許多可望受到法律與制度保障的家庭造成一種傷害。

許毓仁表示，昨天晚上，收到很多同志朋友的臉書私訊，讓他輾轉難眠一整夜。有朋友感到失望，婚禮場地都訂好了，沒想到婚禮當天，可能還要和每位親友解釋這次公投的題目，而在解釋的過程中又可能會遭受一波無心的歧視與誤解。另一位朋友對執政黨政府釋憲後持續的無作為感到無言，甚至覺得中選會根本在為執政黨政府接下來可能會推出的專法版本做解套，一旦公投通過，執政黨政府就可以順理成章、順水推舟地直接推專法。

許毓仁認為，可以預見接下來幾個月，台灣社會將會出現大量比以往更多的反對言論與歧視攻擊，去讓公投第二階段連署達標，順利綁定年底的大選，藉由大選的結果去操縱社會輿論以及影響政府接下來修法的方向。

許毓仁說，公投的操作會造成憲政危機，也是一種執政黨政府對於自我價值意志的混淆。在釋憲結果清楚將紅線畫出後，卻又讓中選會通過三個充滿歧視與反對釋憲結果的公投提案。若公投通過之後，就可以不用尊重釋憲結果？還是其實可以用公投結果去凌駕大法官釋憲？政府自己無心處理，到最後把所有的爭議責任丟給民眾自己決定，這個邏輯不旦奇怪，也是極度不負責任。希望大家積極起來，因為這將會是場硬仗。同志們，準備揭竿起義吧！