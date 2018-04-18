親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
蔡總統出訪友邦
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

反同婚公投提案通過 許毓仁：準備揭竿起義

2018-04-18 13:29聯合報 記者鄭媁╱即時報導

許毓仁。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
許毓仁。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
分享
反同婚團體日前提出有關婚姻定義及適齡性平教育等3項公投今天通過中選會審核，引發挺同、反同派熱議。國民黨立委許毓仁表示，對中選會和執政黨政府感到無與倫比的失望與痛心。如此違反憲法、藐視人權的公投案，居然全數通過，這無疑是對於正在走向多元社會與進步價值的台灣社會一記當頭棒喝，也對許多可望受到法律與制度保障的家庭造成一種傷害。

許毓仁表示，昨天晚上，收到很多同志朋友的臉書私訊，讓他輾轉難眠一整夜。有朋友感到失望，婚禮場地都訂好了，沒想到婚禮當天，可能還要和每位親友解釋這次公投的題目，而在解釋的過程中又可能會遭受一波無心的歧視與誤解。另一位朋友對執政黨政府釋憲後持續的無作為感到無言，甚至覺得中選會根本在為執政黨政府接下來可能會推出的專法版本做解套，一旦公投通過，執政黨政府就可以順理成章、順水推舟地直接推專法。

許毓仁認為，可以預見接下來幾個月，台灣社會將會出現大量比以往更多的反對言論與歧視攻擊，去讓公投第二階段連署達標，順利綁定年底的大選，藉由大選的結果去操縱社會輿論以及影響政府接下來修法的方向。

許毓仁說，公投的操作會造成憲政危機，也是一種執政黨政府對於自我價值意志的混淆。在釋憲結果清楚將紅線畫出後，卻又讓中選會通過三個充滿歧視與反對釋憲結果的公投提案。若公投通過之後，就可以不用尊重釋憲結果？還是其實可以用公投結果去凌駕大法官釋憲？政府自己無心處理，到最後把所有的爭議責任丟給民眾自己決定，這個邏輯不旦奇怪，也是極度不負責任。希望大家積極起來，因為這將會是場硬仗。同志們，準備揭竿起義吧！

公投釋憲許毓仁

相關新聞

陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13

中選會通過反同公投提案 呂秋遠：懷疑政府主張立專法

2018-04-18 06:39

吳敦義批民進黨執政空汙嚴重 民生、經濟更乏善可陳

2018-04-18 14:36

自清？科技部長陳良基：赴陸8次 純交流

2018-04-18 14:26

19大醫事團體：WHA不應排除台灣參與

2018-04-18 14:22

非六都人才失血 綠委籲：考試院應盡速處理

2018-04-18 12:19

諷陳師孟剷除異己 吳志揚：監院中的豬隊友

2018-04-18 12:04

監院立法計畫報告 黃國昌批：根本一片空白

2018-04-18 11:40

二氧化硫增量合法化？ 陳時中：加強管理比地下化好

2018-04-18 11:36

影／抗議台北美國商會促惡法 勞團工會五一遊行

2018-04-18 11:36

唐鳳開放政府成果發表 提案人讚不當暴民也能改變政府

2018-04-18 11:16

五一遊行將至 勞團到台北美國商會抗議

2018-04-18 11:05

駐澳處人員聖誕島探視吳澤濬 吳表示生活適應良好

2018-04-18 10:00

反同公投初審通過 段宜康：年底投票前修法是最後補過機會

2018-04-18 09:42

反同公投審議通過 王丹：中國文革回潮 台灣別有樣學樣

2018-04-18 06:56

反妨害司法公投案 審核過關

2018-04-18 00:49

高屏綠委提修憲 籲暫停立委選區重劃

2018-04-18 00:39

離情依依 陳菊兩度灑淚感謝道別

2018-04-17 23:09

專職領月薪學瀕危語言 原民會首創師徒制族語學習

2018-04-17 21:39

中選會通過反同公投提案 挺同團體發聲明表達痛心

2018-04-17 21:04

中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48

總統、部長都談及 扁「勇哥」：真的不出名也難

2018-04-17 19:22

影／《龍介台語小教室》心歹無人知 嘴歹上厲害

2018-04-17 18:30

團隊和好朋友都反對接府祕 陳菊：我力圖遊說他們

2018-04-17 17:02

「我們比冷戰時還接近核武戰爭」美國前國防部長訪台提警告

2018-04-17 15:21

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

觀察站／選區劃分不該淪政治分贓

2018-04-17 14:19

高屏綠委提修憲 籲中選會暫停選區重劃

2018-04-17 14:18

軍人年改案付委無共識 立院院會20日決定

2018-04-17 14:08

接下高雄代理市長 許立明：盼能畫下完美句點

2018-04-17 13:42

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

高屏綠委呼籲暫停選區重劃 提修憲砍不分區增區域

2018-04-17 12:15

【龍介直播】新任教長爭議多 中共軍演劍指賴揆？

2018-04-17 12:07

朝野協商共識 賴清德5/4立院報告能源政策

2018-04-17 12:03

賴清德說李四川讓他失望 原因竟是沒選新北市長

2018-04-17 11:16

【重磅快評】平成不死鳥調鐘擺 小英的棋盤在哪裡？

2018-04-17 11:12

核二廠2號機仍不見調查報告 時力：台電原能局逃避

2018-04-17 11:05

立法院長蘇嘉全召集黨團協商

2018-04-17 09:53

針對台灣？ 今年已7漁船遭印尼登檢 我將循外交途徑抗議

2018-04-17 09:26
看更多

熱門文章

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51

共軍18日台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

2018-04-17 23:12

賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

促轉會被嫌惡 安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12

捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06

新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31

中共18日大規模軍演 金防部今演習較勁意味濃

2018-04-17 20:12

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12

陸台海軍演 美眾議員：陸用恐嚇手段企圖讓台屈服

2018-04-18 10:11

蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45

蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26

退伍軍職算退俸 「軍人退撫新制草案重點試算器」上網

2018-04-18 09:53

準教長被爆多項陸兼職紀錄 吳茂昆：交流都符規定

2018-04-17 23:58

不只管爺 新教長吳茂昆也用了「莫須有」

2018-04-17 22:37

雄二飛彈車趕戰備抽測 撞上自家指揮車

2018-04-17 18:12

中選會通過反同公投提案 呂秋遠：懷疑政府主張立專法

2018-04-18 06:39

吳茂昆 兩度與中研院長擦身而過

2018-04-18 00:39

吳茂昆任大陸軍用公司顧問？ 徐國勇：錯誤訊息

2018-04-17 22:00

總統出訪後共軍台海軍演 學者：一石多鳥

2018-04-17 15:46

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13

中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48

曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15

準教長吳茂昆爭議 朝野促上任前釐清

2018-04-18 00:24

綠委吳思瑤：希望吳茂昆上任前釐清外界對他疑慮

2018-04-17 16:27

團隊和好朋友都反對接府祕 陳菊：我力圖遊說他們

2018-04-17 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top