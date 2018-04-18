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非六都人才失血 綠委籲：考試院應盡速處理

2018-04-18 12:19聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

非直轄市政府公務人員職務列等長期過低，造成「陞遷天花板」效應，科長以上為求職涯發展，不斷外流至中央及六都，造成地方公務系統斷層危機。民進黨立委周春米、鍾佳濱、李俊俋、陳素月、鍾孔炤、蔡易餘等人聯合舉行記者會，呼籲考試院儘速同意調高非直轄市政府重要主管的職務列等，以挽救地方人才流失窘境。

長久以來，非六都縣市政府公務人員職務列等偏低，相較於中央機關及直轄市政府落差甚大。例如「副局處長」一職，在中央及直轄市列為簡任第11職等，非六都縣市僅列薦任第9職等；而「科長」一職，在中央及直轄市政府列薦任第9職等，非六都縣市僅列薦任第8職等。

周春米表示，制度不公平造成「同工不同酬」與「磁吸效應」，科長層級公務人員為求職務發展，只能請調中央及北高，改制為六都之後狀況更為嚴峻，造成地方人才空洞化問題，以屏東縣政府為例，在104至106年短短3年之間，薦任以上人員遷調至六都及中央機關者竟高達50人。

屏東縣政府工務處公園管理科科長林洋助表示，非直轄市政府管轄範圍面積遼闊，工作複雜、業務繁重，同樣業務的組織編制在直轄市為「處」，在縣市政府卻僅為「科」，同仁想要留鄉服務，但又苦於職務列等不合理及升遷管道狹隘的兩難，造成基層員工為升遷所需只能往直轄市或中央機關流動。這種同工不同酬現象，致縣市政府留才不易，嚴重影響縣政推動。

根據統計，非直轄市每名公務員平均服務人口為直轄市的83%，但平均服務面積卻高達4倍。僅以「人口」作為組織設計的唯一考量基準，難以比較公務人員的工作質量，尤其在錢少、人少的狀況下，非直轄市發展受阻，弱者愈弱。

周春米呼籲，考試院應盡速同意調高非直轄市政府重要主管職務列等，以活化地方人力資源、提升地方施政品質，也讓平衡城鄉發展不再淪為口號。

民進黨立委蔡易餘(左至右)、陳素月、周春米、李俊俋、鍾孔炤等人共同舉行記者會，為...
民進黨立委蔡易餘(左至右)、陳素月、周春米、李俊俋、鍾孔炤等人共同舉行記者會，為非六都政府重要主管應調高職務列等發聲。圖／李俊俋辦公室提供
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考試院求職民進黨

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