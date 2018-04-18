親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大甲媽祖遶境新港 炸轎濃煙驚見「虎爺現身」顯神蹟

大谷退場無緣對林子偉 只投2局敗投候選

交易實價登錄2.0 改為買賣雙方移轉登記時併同申報

2018-04-18 11:41聯合報 記者黃國樑╱即時報導

實價登錄邁向2.0，內政部上午表示，為使民眾獲得更即時、透明、正確的不動產交易資訊，內政部推動實價登錄地政三法修法，這次修法重點包括買賣案件改由買賣雙方在辦理所有權移轉登記時併同申報、預售屋申報時機提前並將自售預售屋資訊全面納入、成交案件門牌或地號完整揭露、增訂主管機關查核權及調整罰則區分輕重。

內政部說，修正草案已於日前報行政院審查，透過制度的精進，讓實價登錄制度更符合社會各界的期待。

內政部表示，實價登錄制度自101年8月1日施行以來，截至目前已提供成交資訊203萬餘件，逾9700萬人次至網站查詢，已成為我國不動產市場最重要的交易參考資訊，是市場透明健全最重要的基礎。施行5年多來，各界對於實價登錄資訊需求標準不斷提高，不僅要求更即時的資訊揭露，例如縮短申報期間、更大範圍的資訊需求，例如將自售預售屋資訊全面納入，也要求資訊要能更正確。為了使制度更加精進，並回應各界的需求及建議，於是辦理這次修法。

內政部指出，目前買賣案件實價登錄是在辦竣買賣移轉登記後30日內辦理，預售屋則由代銷業者於委託代銷契約屆滿或終止後30日內將代銷建案整批申報，為了促進資訊更為即時，這次修法將買賣案件提前至申請買賣移轉登記時併同辦理，揭露時間將可縮短30日；預售屋則提前到簽訂預售屋買賣契約書後30日內逐案申報，可大幅縮短揭露時間。

在資訊透明方面，目前實價登錄個案資訊是以30號為區間的區段化門牌或地號提供查詢，這次修法在保護姓名、出生年月日、身分證號碼等個人資料前提下，比照英、美等資訊透明度高的國家，將成交個案的門牌或地號完整顯示；另起造人或建築業者自行銷售預售屋的案件，也將全面納入實價登錄範圍，使預售屋交易資訊更加完整透明。

在資訊正確方面，這次修法將買賣案件實價登錄調整由買賣雙方共同辦理，藉由買賣雙方相互勾稽，提升資訊正確性；另增訂自售預售屋者銷售前及代銷業者簽訂代銷契約後，應將預售屋銷售相關資訊報請主管機關備查，以利主管機關掌握及查核預售屋銷售行為。

此外，這次修法調整罰則區分輕重，對於當事人屢不改正刻意利用資訊缺乏炒作哄抬的行為，將加重罰鍰額度，而對於價格及交易面積以外資訊不實，則有一次限期改正的機會，並降低罰鍰金額，符合比例原則；另透過這次修法將主管機關查核權提升到法律位階，未來主管機關可進一步向金融機構查核資金流向及付款證明等文件，將更能確保交易資訊真實正確。

內政部強調，這次實價登錄修法方向，已經過審慎周延的討論並凝聚多數共識，目前相關修正草案已報行政院審查。未來將持續配合行政院及立法院審查進度辦理相關事宜，期能儘速完成法制作業程序，提供更為即時、透明、正確之不動產交易資訊。

內政部立法院外資

相關新聞

經長首拋能源配比可調整 火力佔比八成不變

2018-04-18 11:33

受惠全球經濟穩健攀升 中經院上調台灣全年經濟成長率

2018-04-18 11:48

財資中心成立應變小組 5月報稅季「出不了一點差錯」

2018-04-18 11:20

王文淵憂心能源政策 經長：找時間拜會說明

2018-04-18 10:50

全球景氣穩健 中經院上修今年經濟成長至2.47%

2018-04-18 10:48

名家觀點／大陸宏觀維穩 微觀才會逐開

2018-04-18 02:05

財部對陸鋼品祭雙反 我鋼鐵業者反應兩極

2018-04-18 01:25

王文淵談缺水 盼農業用水省一點

2018-04-18 01:20

我對陸鋼品祭雙反調查 爭取美豁免關稅

2018-04-18 00:57

IMF預估：我經濟成長率 落後星、韓

2018-04-18 00:30

我對陸開第一槍…未來與美談判 可顯誠意

2018-04-18 00:29

2個原因 我對陸5鋼品祭雙反調查

2018-04-18 00:18

我半導體人才被陸慘挖 華亞科跑了400人

2018-04-18 00:05

大潭電廠輸電線路大改 環差補件再審

2018-04-17 23:53

財經觀點／小心中美貿易戰的蝴蝶效應

2018-04-17 23:45

大陸5倍薪挖角 半導體業苦戰

2018-04-17 23:27

王文淵接工總 對賴揆提5憂

2018-04-17 23:19

王文淵提5大憂心 徐旭東：企業界急了

2018-04-17 22:02

工總理事長交接 許勝雄交棒王文淵

2018-04-17 20:10

王文淵當賴清德面提五大憂心 能源政策不利經濟發展

2018-04-17 19:45

法人董事刪不刪有雜音 沈榮津：全面檢討

2018-04-17 19:20

大潭電廠輸電線路變更 補件再審

2018-04-17 17:42

美中貿易戰 龔明鑫：第二波制裁 對台影響會比較大

2018-04-17 17:12

3.5萬噸配水池完工 穩定淡海新市鎮供水

2018-04-17 13:21

美中貿易大戰開打 來思達擬擴大美國投資

2018-04-17 12:38

台商不再回家上市？ 顧立雄：不算危機 但有急迫感

2018-04-16 12:53

為何台灣二十年工資上不去？ 薪資問題的經濟結構對策

2018-04-16 11:06

地緣政治風險升高 府院全力穩定股市物價

2018-04-16 01:09

賴揆：工業大戶節電 不硬性規定

2018-04-16 01:09

美匯率觀察名單 台灣未入列

2018-04-15 00:57

中東再掀戰火／總統指示政院 穩住股市物價

2018-04-15 00:42

美式餐飲本土天王 貳樓放棄SOP獲利反增

2018-04-13 09:41

歇腳亭搞定15國地頭蛇 從海外紅回台灣

2018-04-13 09:38

央行解密 台灣為什麼從亞洲四小龍脫隊？

2018-04-12 11:42

林全還沒讓東洋國際化就先被醜化

2018-04-11 16:17

循環經濟／玻璃變身綠建材 身價翻倍

2018-04-10 13:13

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

抗通膨低利震盪 目標到期債保單 輕鬆投資穩健收益

2018-04-17 10:39
看更多

熱門文章

我半導體人才被陸慘挖 華亞科跑了400人

2018-04-18 00:05

陸挖角半導體人才 王文淵：南亞科跑48人

2018-04-17 17:39

揮一桿400萬！ 有張保單讓你爽爽領獎

2018-04-17 12:00

美封殺中興通訊 台廠受累

2018-04-18 01:29

王文淵當賴清德面提五大憂心 能源政策不利經濟發展

2018-04-17 19:45

新台幣匯率翻升6.3分 終結連四貶

2018-04-17 16:18

人事紛爭萌生退意？ 施崇棠傳6月退休 華碩：無法評論

2018-04-18 09:14

防同業挖腳 三商銀半數員工年薪逾百萬

2018-04-18 01:45

王文淵提5大憂心 徐旭東：企業界急了

2018-04-17 22:02

今年報稅哪些人可不用繳稅？ 看這裡

2018-04-17 22:10

境外所得有兩種 海外和大陸所得報稅方式差很大

2018-04-18 06:02

重返台灣天空！ 多家外籍航空重開台北航線

2018-04-18 01:35

年薪未達標 免繳綜所稅門檻看這裡

2018-04-18 01:36

大陸5倍薪挖角 半導體業苦戰

2018-04-17 23:27

台股重挫 新台幣止貶午盤升3.6分

2018-04-17 12:35

5G發展路…出現大障礙

2018-04-18 01:28

A350-900飛歐洲太好用 華航今年再進二架

2018-04-17 21:11

東京新屋漲 購屋族轉向中古屋市場

2018-04-17 12:36

美中貿易戰 龔明鑫：第二波制裁 對台影響會比較大

2018-04-17 17:12

果然金飯碗 一銀過半數員工年薪百萬

2018-04-17 21:39

美中貿易大戰開打 來思達擬擴大美國投資

2018-04-17 12:38

財政部宣布對大陸進口鋼鐵啟動雙反調查

2018-04-17 16:52

繳稅注意！ 健保費可全額列舉扣除

2018-04-17 23:25

響應世界地球日 國泰將發動6200人大規模淨灘活動

2018-04-17 16:24

蘋果6.1吋新手機沒動作 法人：觸控廠等待中

2018-04-17 12:01

三商銀過半數員工 去年實領年薪破百萬

2018-04-17 21:56

我對陸鋼品祭雙反調查 爭取美豁免關稅

2018-04-18 00:57

專家：美封殺中興通訊 將刺激陸晶片發展

2018-04-18 01:29

朱復銓：樺漢投資帆宣絕對賺錢

2018-04-17 19:30

構築金融版圖…寶佳唐楚烈 掌併購軍符

2018-04-18 01:45

斐成擬資遣員工 主因電子業務萎縮

2018-04-17 15:08

洗錢防制／外商銀拿放大鏡檢視 立委成受災戶

2018-04-17 23:39

你換了嗎？3233點台新紅利點數可換米其林美食

2018-04-17 15:50

2個原因 我對陸5鋼品祭雙反調查

2018-04-18 00:18

金控大陸租賃 獲利飆增四倍

2018-04-18 01:45

台新金反守為攻 保六搶七

2018-04-18 01:45

林口「國家首席」四拍 行情驟降到20年老屋

2018-04-17 15:56

勞動部長許銘春 下午突擊勞檢西門町飲料店

2018-04-17 14:29

華美未出具年度財報 金管會若再不交6月底前恐下櫃

2018-04-17 17:04

我對陸開第一槍…未來與美談判 可顯誠意

2018-04-18 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top