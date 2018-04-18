監院立法計畫報告 黃國昌批：根本一片空白

2018-04-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立院司法法制委員會今日上午由監察院秘書長傅孟融進行監察院立法計畫報告，提出將對監察法、監察院組織法、監察院各委員會組織法、監察院監委行署組織條例、監試法與陽光四法等6項立法計畫，並接受立委質詢。隨即被時代力量立委黃國昌批，監察院立法計畫根本一片空白，對於這些計畫完全沒有確切內容。

黃國昌表示，回應社會長期以來對監察院沒有發揮功能，過去被譏為養老院、蚊子院、沒有功能的院，這是全體監委應嚴肅面對的問題。黃舉出監察法第13條內容「監察院人員對於彈劾案，在外經移付懲戒機關前，不得對外宣洩 」，這是70年未修改的陳腐老舊規定，這項規定到底是保護當事人？還是保護監委免於監督？

黃國昌說，監察院的荒謬整個社會都知道，監委在自己行使職權的時候，監察法成了包庇監委的一塊遮羞布，5年來監察院沒做任何事，若監察院自己不修改施行細則，就是立法院來做。

民進黨立委段宜康針對監察法內容提出看法，根據現行法律監委有相當大的權力，這權力甚至遠高於檢察官和調查官，在法律中只要監委持監察證或調查證行使調查權，調查機關首長與約談對象都不得拒絕，雖然在實務上行使權力是一回事，但在法律上這給予相當大的權力，因此要求監察院對監察法做檢討，近期會提案修法。