影／抗議台北美國商會促惡法 勞團工會五一遊行

2018-04-18 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



五一勞動節即將到來，由勞工、學生、社運等團體組成的「五一行動聯盟」及各產業工會因不滿勞基法修惡，今日上午在「台北美國商會」大樓1樓表達抗議，還製作台北美國商會的道具紙板，由勞團成員用腳「踩破」、用手撕毀紙板表達憤怒，同時也預告五一遊行將從凱達格蘭大道遊行出發，終點站在立法院，由5000名勞工走上街頭，以表達「爭勞權、拚公投、要加薪、反過勞！」的訴求。

台灣高等教育產業工會陳柏謙說，「冤有頭、債有主」，台灣勞權的崩壞，和民進黨政府最終以完全親資立場推動修法改惡，其背後最大推手就是由各大長期違反勞基法累犯的工商團體，又以美國在台資本家所組成的台北美國商會「居功厥偉」，是將台灣勞工推向過勞深淵。

「美國老闆賺飽飽，台灣勞工作到死！」勞動人權協會執行長王娟萍說，在修法過程中，行政院、勞動部都說要聽聽勞工的聲音，但台北美國商會、各工商團體施壓後，勞基法就快速通過，台北美國商會甚至還提出，希望政府能全面開放責任制，很擔心已經修惡的勞基法，若改全面責任制，只會讓勞工更慘。