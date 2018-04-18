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老中青跨世代教育理念對談

2018-04-18 11:33聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同（左起）、慈濟教育志業執行長蔡炳坤、為台灣而教基金會執行長劉安婷與談；眾人從偏鄉教育談起，進而討論教育本該是怎樣的面貌，討論台灣教育的問題。

老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同（右二...
老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同（右二起）、為台灣而教基金會執行長劉安婷、慈濟教育志業執行長蔡炳坤與談。記者陳正興／攝影
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老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同（右二起）、為台灣而教基金會執行長劉安婷、慈濟教育志業執行長蔡炳坤與談。記者陳正興／攝影
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老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同（左起...
老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同（左起）、慈濟教育志業執行長蔡炳坤、「為台灣而教」基金會執行長劉安婷與談。記者陳正興／攝影
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老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同與談。...
老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，清大榮譽講座教授李家同與談。記者陳正興／攝影
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老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，「為台灣而教」基金會執行長劉...
老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，「為台灣而教」基金會執行長劉安婷與談。記者陳正興／攝影
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老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，慈濟教育志業執行長蔡炳坤與談...
老中青跨世代教育理念對談上午在國家圖書館演講廳舉行，慈濟教育志業執行長蔡炳坤與談。記者陳正興／攝影
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