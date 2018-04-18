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國手申請補充兵役 立委指足協私設門檻擋權益

2018-04-18 11:18聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

培養國家體育選手是需要漫長的時間，然而很多男選手在到了當兵年限，都必須要面臨服兵役的問題。擔任北師大足球隊的國手潘文傑說，原本有申請補充兵也符合資格，但後來卻被足協擋下，變成體育替代役，時間相對要花費更多。民進黨立委劉世芳與許智傑今日舉行記者會，譴責足協曲解現行法規外，也要求體育署正視問題並擴大清查，協助受影響選手回復權益。

劉世芳表示，國家代表隊補充兵制度，是希望讓國手們能有更多彈性生涯規劃的空間，因此只要選手參加過指定賽事，即可申請服12天的補充兵役。但足協卻擅自逾越現行法規，在官網公告中私設「必須與國外球隊簽約」的挑款，導致許多國手喪失可服補充兵的權益。

潘文傑表示，參加過2015年光州世大運，早就符合《國家體育敬意代表隊服補充兵辦法》中的補充兵役資格，但足球協會卻私自提高門檻，要求必須與國外球隊簽約，才能申請補充兵，也就是這樣很多足球國手都去當體育體代役在國訓中心服役，根本無法認真的到外面比賽、投入訓練。

許智傑表示，潘文傑的狀況不是個案，據了解，除了足協在網頁內容私設門檻外，若有選手發現自己應該符合補充兵資格向足協詢問，足協也都會以資格不符打回票，而沒有提出申請，導致最後謹申請服一般體育替代役，嚴重影響選手權益。

許智傑質疑，足協這種傷害選手權益的做法，究竟是蓄意混淆選手還是其實是來自體育署的授意？劉世芳說，若選手是因協會的錯誤引導而導致資格逾期，體育署應積極協助選手進行補救，並為選手回復其應有權益。

體育署競技運動組副組長藍坤田表示，足協應該是對這區塊不熟悉，相關的補充兵或體育替代役申請辦法，都會在體育署網站上公布，選手要申請補充兵可以直接與體育署進行溝通聯繫 。

民進黨立委許智傑(右)與劉世芳(中)舉行記者會，聲援足球國手潘文傑(左)因被足協...
民進黨立委許智傑(右)與劉世芳(中)舉行記者會，聲援足球國手潘文傑(左)因被足協私設門檻，無法申請補充兵役。記者林麒瑋／攝影
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體育劉世芳足球

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