唐鳳開放政府成果發表 提案人讚不當暴民也能改變政府

2018-04-18 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



行政院政委唐鳳主導的「開放政府聯絡人協作會議」一周年，今天行政院舉辦記者會，邀集經濟部、財政部、內政部、衛福部的開放政府聯絡人成果報告，開放政府透過網路讓公民參與政策，提案及連署，處理過包括「連署內政部空勤總隊進駐恆春機場」、「報稅軟體難用到爆」等案例。

為讓跨部會協調運作順暢，唐鳳上任後便推動「開放政府聯絡人」，由行政院核定，各部會設置，負責在政策規畫前期與各方利害關係人溝通、協助提升議題討論聚焦程度、公開政策溝通及形成過程，公民科技促進公眾理性對話。

唐鳳強調，協作會議是各部會集思廣益的成果，夠過民眾在網路上的公共政策提案，把那些已經快要上街頭的5000人訴求，直接變成有成效的溝通。

「報稅軟體難用到爆」的提案人卓致遠今也出席，卓說，這是他成為酸民之外另一選擇，當初會提案「報稅軟體難用到爆」，只是中午吃飯滑手機，看到朋友臉書抱怨，他覺得就算抱怨政府也不會改，但還是試著貼文到開放政府平台，未料，網友投票、審議通過，過幾天新聞稿出來了，才發現「是真的會改」。

卓致遠說，大家都以為民眾跟政府溝通都是用很激烈的方式，但並非每個民眾都是暴民，溝通過程中，政府連晚上、周六都在回覆他，還以為是工讀生，後來才發現公家機關真的有做事。