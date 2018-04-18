促轉會被嫌惡？安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



行政院「促進轉型正義委員會」（促轉會）將設立在北市大安區安和路一段，鄰近學校、醫院，台北議員王欣儀陸續接獲附近里民陳情，認為未來會引來陳抗、拒馬封路，影響社區和校園安寧，上午前往會勘。居民則拉白布條高喊「要安寧要安全，不要促轉會。」

王欣儀與立法委員蔣乃辛上午與北市府祕書處人員會勘時，要求柯市府向行政院轉達居民訴求。王欣儀表示，居民憂心促轉會會引來陳抗群眾抗爭活動，並設置層層拒馬，嚴重影響居住品質交通，尤其附近有仁愛國中、小學，師生共有約4500人，將受陳抗影響。

蔣乃辛也批政府根本是罔顧學生受教權與安全。立法院已經是被拒馬包圍，居民不希望居住品質和校園安寧被促轉轉壞掉，而且國產署房舍很多，為何促轉會不設在博愛特區。

北市府公管中心主任趙光中表示，會把民眾的訴求轉達給中央。蔣乃辛則希望柯市府明天趁參加行政院會，直接向行政院反映此事。另外，上午行政院也派官員到場接下陳情書，表示會有同理心，會向上反映。

大安區里長王復表示，戰場在立法院一個就夠了，如果促轉會設校園旁民意將反抗到底。