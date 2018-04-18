駐澳處人員聖誕島探視吳澤濬 吳表示生活適應良好

2018-04-18 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



赴澳留學的吳澤濬遭澳洲警方認定涉嫌恐嚇案件，遭取消簽證關押至今，並於今年3月9日在未起訴、未定罪的情況下被移至聖誕島外國人收容所，外交部駐布里斯本辦事處派員前往澳洲聖誕島的移民居留中心探視，外交部今早表示，外交部同仁16日下午探親吳，吳澤濬表示該中心相關設備完善，除可使用網路設備對外聯繫外，亦有圖書館、健身房等設施，並安排烹飪及音樂欣賞課程，生活適應良好。

外交部發言人李憲章說，外交部駐布里斯本辦事處指派1名同仁於13日下午搭機前往澳洲西岸伯斯市，並於翌日日上午轉機前往聖誕島(位於印尼爪哇島南方之印度洋)探視留置於當地移民拘留中心的吳姓國人。

李憲章說，經駐處事前洽獲『聖誕島移民居留中心』同意，該名同仁於16日周一下午2時探視吳澤濬長達3小時。駐處同仁代表政府表達關懷之意，吳澤濬表示該中心相關設備完善，除可使用網路設備對外聯繫外，亦有圖書館、健身房等設施，並安排烹飪及音樂欣賞課程，生活適應良好。