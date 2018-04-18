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陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。作家陳芳明臉書批，人權議題竟可拿來公投，這是中選會最黑暗的決議，竟然把人權議題拿來做為公投選項，這不僅羞辱了台灣的民主社會，也矮化了長期以來我們所引以為傲的台灣價值，更是給蔡英文總統打臉，因為她公開宣稱「我是蔡英文，我支持婚姻平權」。

陳芳明說，我們必須捍衛台灣社會長期以來所堅持的普世價值。同志婚姻如果必須公投，則以後許多人權議題都要拿來公投了。我們不能讓台灣的民主價值倒退，更不能讓台灣的公民社會倒退。

圖為挺同婚團體。聯合報系資料照
圖為挺同婚團體。聯合報系資料照
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圖為反同婚團體。聯合報系資料照
圖為反同婚團體。聯合報系資料照
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公投婚姻平權陳芳明

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