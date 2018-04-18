陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。作家陳芳明在臉書批，人權議題竟可拿來公投，這是中選會最黑暗的決議，竟然把人權議題拿來做為公投選項，這不僅羞辱了台灣的民主社會，也矮化了長期以來我們所引以為傲的台灣價值，更是給蔡英文總統打臉，因為她公開宣稱「我是蔡英文，我支持婚姻平權」。