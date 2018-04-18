反同公投審議通過 王丹：中國文革回潮 台灣別有樣學樣

2018-04-18 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。對此，民運人士王丹在臉書表示，中選會通過這樣的公投案，「顯示他們對於憲法權利的主張完全不了解」。婚姻權屬於憲法保障的基本權利，如同言論自由一樣，不應列入公投範圍，而應由最高法院裁決。