親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
蔡總統出訪邦交
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

影／台史簽聯合公報 史國盼與台灣簽署ECA

今起天氣好轉 吳德榮：下周二又有鋒面

中選會通過反同公投提案 呂秋遠：懷疑政府主張立專法

2018-04-18 06:39聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。對此，律師呂秋遠在臉書表示，這3項公投縱然通過，也不會影響明年同志前往戶政事務所登記結婚的結果。但是中選會通過這3項公投，讓他懷疑民進黨政府的立場，其實就是主張立專法，然後藉由公民投票的方式，為立法院的民法派、專法派對立解套，如果公投通過，最後就順勢讓專法派勝出，如此而已。

他說，不必把諮詢性公投的提案，看成洪水猛獸，可是如果把人權當作諮詢民意的標的，這樣的中選會、這樣的結果，實在令人非常難以接受。

●呂秋遠全文如下：

中選會在今天下午一口氣通過三個反對同志婚姻與教育的公投案，分別為：

「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」

「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」

第一個與第三個公投案，都是主張同志婚姻立專法；第二個公投案，是反對認識同志教育。

許多人以為，這三個公投案可以推翻大法官會議的結果，這真是多慮了。姑且不論這三個公投案的性質只是諮詢性公投，意思就是展現民意的方式而已。縱然通過，也是「立專法」的民意通過檢驗，而不是「否定同志婚姻」的民意通過檢驗。然而，最令人氣餒的是，在大法官解釋以後，執政黨忙著做什麼？他們有把大法官關於憲法的解釋放在眼裡嗎？沒有。同性婚姻有大法官會議力挺，結果修法毫無動靜，如果他們把對於勞基法的修正十分之一的心力放在修正民法上，早就通過立法了，但是現在他們做了什麼？

「中選會通過了三個反同志婚姻的公投案，分別是立專法與反同志教育」，原來他們做了這個，真是好蚌蚌。

其實除了修憲、創制與複決以外，重大政策的公投的效果只是諮詢性而已。而這三個公投案，就屬於重大政策之投票。公投法規定，即便公投通過，如果是有關重大政策，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之「必要處置」。那麼，這三項公投通過，會不會對於釋憲結果產生影響？應該說不會，也可以說會。

應該說不會，原因在於根據大法官會議解釋，明年同志就可以登記結婚，這是憲法保障的基本人權，即便立法院不修法，同志也可以去直接登記。如果我們還是法治國家，任何公投，也改變不了這個事實。

但是，如果公投通過，當然可能改變修法方向，原因在於釋憲結果只有說，同志可以登記結婚，但可沒有指明立專法還是入民法。如果第一項與第三項公投成立，也就是立專法通過，可能會導致邱太三部長提出的修法建議就是立專法；第二項公投，雖然與同志婚姻沒有直接關係，但是對於同志的反歧視教育卻有很重要的影響。如果通過，教育權責機關就可以在性別平等教育裡，完全不告訴孩子，同性相愛的正確觀念是什麼。

那麼，我們可以明白，反對這三項公投案的人在不爽什麼了嗎？

因為立專法是歧視，入民法是人權。既然是人權，就不應該拿來公投。

是的，這三項公投縱然通過，也不會影響明年同志前往戶政事務所登記結婚的結果。但是中選會通過這三項公投，讓我懷疑民進黨政府的立場，其實就是主張立專法，然後藉由公民投票的方式，為立法院的民法派、專法派對立解套，如果公投通過，最後就順勢讓專法派勝出，如此而已。

我們不必把諮詢性公投的提案，看成洪水猛獸，可是如果把人權當作諮詢民意的標的，這樣的中選會、這樣的結果，實在令人非常難以接受。

中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。對此，律師呂秋...
中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。對此，律師呂秋遠表示，這樣的中選會、這樣的結果，實在令人非常難以接受。圖為挺同婚團體遊行。聯合報系資料照
分享
中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。圖為司法院去年...
中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。圖為司法院去年5月進行大法官同婚釋憲，幸福盟等反同婚團體在司法院前表達訴求。聯合報系資料照
分享

公投同志同性婚姻

相關新聞

蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26

反妨害司法公投案 審核過關

2018-04-18 00:49

高屏綠委提修憲 籲暫停立委選區重劃

2018-04-18 00:39

離情依依 陳菊兩度灑淚感謝道別

2018-04-17 23:09

專職領月薪學瀕危語言 原民會首創師徒制族語學習

2018-04-17 21:39

中選會通過反同公投提案 挺同團體發聲明表達痛心

2018-04-17 21:04

中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48

總統、部長都談及 扁「勇哥」：真的不出名也難

2018-04-17 19:22

影／《龍介台語小教室》心歹無人知 嘴歹上厲害

2018-04-17 18:30

團隊和好朋友都反對接府祕 陳菊：我力圖遊說他們

2018-04-17 17:02

金主與身家之爭：政治參與的錢鬥

2018-04-17 16:20

「我們比冷戰時還接近核武戰爭」美國前國防部長訪台提警告

2018-04-17 15:21

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

觀察站／選區劃分不該淪政治分贓

2018-04-17 14:19

高屏綠委提修憲 籲中選會暫停選區重劃

2018-04-17 14:18

軍人年改案付委無共識 立院院會20日決定

2018-04-17 14:08

接下高雄代理市長 許立明：盼能畫下完美句點

2018-04-17 13:42

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

高屏綠委呼籲暫停選區重劃 提修憲砍不分區增區域

2018-04-17 12:15

【龍介直播】新任教長爭議多 中共軍演劍指賴揆？

2018-04-17 12:07

朝野協商共識 賴清德5/4立院報告能源政策

2018-04-17 12:03

賴清德說李四川讓他失望 原因竟是沒選新北市長

2018-04-17 11:16

【重磅快評】平成不死鳥調鐘擺 小英的棋盤在哪裡？

2018-04-17 11:12

核二廠2號機仍不見調查報告 時力：台電原能局逃避

2018-04-17 11:05

立法院長蘇嘉全召集黨團協商

2018-04-17 09:53

針對台灣？ 今年已7漁船遭印尼登檢 我將循外交途徑抗議

2018-04-17 09:26

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？

2018-04-12 11:39

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

共軍18日台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

2018-04-17 23:12

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

漢翔：新高教機6月1日組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

賴揆台獨論 金門副縣長批：對金門人無同理心

2018-04-17 09:54

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

【重磅快評】連搞風電都恐中 非核家園不是夢？

2018-04-17 10:07

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06

中共18日大規模軍演 金防部今演習較勁意味濃

2018-04-17 20:12

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44

蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

新聞眼／赴陸爭議兩套標準 人人自危

2018-04-18 00:31

雄二飛彈車趕戰備抽測 撞上自家指揮車

2018-04-17 18:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top